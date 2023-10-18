台灣國際智慧能源周登場 Bureau Veritas打造淨零綠色新能源時代

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台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展於今（18）日至20日假南港展覽1館隆重登場，法國必維集團（Bureau Veritas）作為TIC（Testing, Inspection and Certification）產業的永續領袖，今年不缺席參與台灣永續盛會，歡迎各界先進前往K0501a攤位參觀一站式ESG永續服務。

國際社會已達成於2050年實現淨零碳排放的共識，在綠色新經濟浪潮推動下，企業如何應對氣候變化成為一大挑戰。不僅攸關環境保護，更是提升企業價值和經濟成長的重要關鍵。隨著再生能源普及化，能源轉型已成為各國未來發展的重要目標。由於能源轉型政策帶動電動車發展，充電樁技術和安全認證至關重要，近年全球再生能源發電設施的容量大幅增加，伴隨而來的資訊安全問題也逐漸浮現，綠色能源基礎設施成為駭客攻擊目標之一，因此提升設施的資安標準和保護措施為勢在必行。

必維集團在永續和資訊安全方面皆表現卓越，不僅穩居道瓊永續指數（DJSI）專業服務類別的第一名，還連續三年（2021年至2023年）獲選為標普全球（S&P Global）永續年鑑企業。此外，必維亦是ESG投資者熟知的FTSE4Good指數成分股之一，並且被全球最大、最值得信賴的企業永續評級機構EcoVadis授予白金獎。

作為TIC產業的永續領頭羊，必維集團多項永續服務與國家發展委員會制定的2050淨零碳排放路徑圖的許多關鍵戰略皆冇一致性，而旗下消費性產品事業部、科技產品事業群、工業事業部和驗證事業部聯合參展，專業團隊協助業者制定永續經營策略，特色如下列幾點：

氫能：確保氫氣以安全和可持續的方式生產的氫能驗證。

電力系統和儲能：太陽能和高效儲能解決方案。（IEC 62933-5-2）

安全規範：充電樁和轉型的安全規範標準。（IEC 61851）

能源資安：實施ISA/IEC 62443標準以確保新能源的資訊安全。

節能：ISO 50001能源管理系統認證。

運具電動化和零碳化：包括電動車充電樁等相關產品綜合性測試和認證。

ESG驗證：包括ISO 14064-1/ISO 14064-2、ISO 14067、ISCC等。

必維於展覽期間還舉辦定時的永續小學堂活動，幫助業者更了解必維提供永續服務特色和法規發展趨勢，介紹氫能、永續驗證、安全規範、能源資訊安全、儲能應用等專業知識，全面協助業界能朝向淨零目標前進。