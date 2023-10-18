最後一天！桃園護國宮 太子忠孝文化季

桃園熱鬧滾滾！年度廟會慶典盛事【太子忠孝文化季】自10/14-10/18起展開十周年、為期五天的繞境夜巡，昨天 (17日)邁入第四天，活動現場萬頭鑽動，不僅許多來自全省各地朝聖的信徒，更吸引了眾多對廟會文化有興趣的民眾，紛紛到場爭相一睹為快。桃園護國宮「五夜暗訪、安魂路祭」是北台灣三太子信仰最重要的民俗活動之一，今天進入最後倒數階段，活動越來越精彩，民眾快趕來把握最後朝聖機會！

獨腳太子坐釘椅 女力護轎不容小覷

今年十周年盛大舉辦的文化季有幾大特色：獨腳太子坐釘椅主轎，48個由護國宮志工所組成的陣頭，以及相當吸睛的真人五營將軍跟女力護轎。此次夜巡五轎包含獨腳太子坐釘椅主轎、先鋒太子乘坐輦轎、金面蓮花太子乘坐小武轎、開基太子爺乘坐主帥轎、軟身太子乘坐巡案轎。其中金面蓮花太子乘坐小武轎展現女力當道、全程女性護轎，連續五天扛轎不落地，尤其當中有很多闆娘等級，都是因為感謝太子爺公才放下身段、女力齊心；而轎子的舞步和每個轎的涼傘的行禮步伐，都是由護國宮主委秘書林慧慧親自設計、非常獨創難得一見。

大街小巷都給力 娃娃軍團卡哇伊

護國宮「獨腳太子」是全台獨有，太子爺公領有玉旨可以代天巡狩，因此每年都會全程降駕「乘坐釘椅」，以夜巡的方式安魂路祭。路祭沒有固定的時間地點與路線，完全依照獨腳太子指示行走，在需要的路段路祭、撫慰孤魂。今年陣頭風格有別以往走暴衝形式，一下子快步向前在前端、一下子又跑到後端，形成很有趣的畫面。第四天夜巡隊伍，除了依循過往有許多紅壇接駕、舞台車歡迎陣頭抵達以及每年都會到人聲鼎沸的八德興仁花園夜市，為每一個攤位進行巡禮祈福。晚間四點從「八德北巡巡天壇」起駕後，一路走往大興路跟永忠街的小巷弄間，由於此鄰里道路非常狹小，一度產生S型隊伍，陣頭們甚至可以互相打招呼，創下繞境的特殊景觀，莊嚴療癒又分外逗趣。此外讓民眾傳出聲聲驚呼「卡哇伊」的娃娃兵軍團也加入夜巡，有坐在嬰兒車上，也有搖搖擺擺自己行走，模樣甚為可愛。

10/18聖駕回宮煙火迎駕 10/22太子收契子活動

桃園護國宮「五夜暗訪、安魂路祭」最後一天活動將進入最高潮，路線在霄裡玉元宮起駕後走中正路接建國路，而後轉中路街，最後回到桃園護國宮。護國宮將以長達五分鐘、全台首創的宮廟為主體、精彩煙火秀壯觀場面，以及「鳳鳴齋國樂團」、「知名主持法比」聯合慶贊，虔誠恭迎太子爺公聖駕回宮。今年太子爺公特別開放於10/22 上午10點舉辦「太子收契子活動」，有興趣的民眾可把握最後一天同贊同慶，也可以一起來認太子爺公做義父！更多詳細內容請上桃園護國宮官網或粉絲專頁。