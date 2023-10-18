中華電信保安器成累贅 民怨打雷毀損家中設備

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桃園市大溪區部分住戶，由中華電信裝設保安器，避免雨季或是打雷時，電流損壞家中市話或是網路設備。近期有許多民眾陳情，稱老舊保安器無法起作用，打雷時家中物品因此燒毀，無處求償。市議員陳治文18日邀集相關單位會勘，中華電信指出，新、舊款保安器具有同樣功能，對於架空區域容易受到太陽曝曬之設備，會加強巡修並優先汰換。

陳治文指出，大溪以及復興地區民眾，長期以來每到雨季或是颱風、打雷，屋內都會有電話斷線、網路不穩定，甚至電話、網路設備毀損，這些住戶家門外，有中華電信裝設的保安器，該裝置又分舊型的「4號用戶保安器」及新型的「自復型保安器」，內涵避雷針、保險絲等防護裝備，現況下發現大溪許多地區裝設的是舊型設備，數十年沒有汰舊換新，根本無法起到實際的保護功能，造成民眾財物的毀損。

中華電信客網管理處副處長陳品穎指出，目前線路有光世代，使用光纖就沒有所謂的導電議題，而布建的銅纜大多使用在室內電話，大溪老城區早年為了線路品質及配合街景改造，大部分的線纜已經地下化，少部分客戶的保安器，是為了當作維護的介點，理論上在地下化後不需要保安器，並不會影響到民眾家中電器或網路設備使用的安全。

他強調，通信纜線從機房到客戶端，沿路都有接地防護，已經能構成完整的防雷網，且新、舊型保安器功能相同，具有避雷、接地、高電流熔斷功能，中華電信桃園營運處會依現場實際需求，針對大溪地區優先辦理加強巡檢，遇有破損、老舊劣化的保安器，將立即安排更換。

陳治文說，對於線路未地下化社區、舊街區與偏遠山區，多數保安器仍屬於舊型，要求中華電信應拿出最大誠意，儘速排定期程更新舊型保安器，保障民眾的權益。