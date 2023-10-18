橫山鄉、若櫻町交流提教育方案 相約雪季再見

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日本鳥取縣若櫻町3年多前與新竹縣橫山鄉內灣車站締結姊妹車站，開啟兩地緣分，2021年間橫山鄉透過外交部與若櫻町協議簽訂姊妹城鎮，並在疫情期間以視訊方式交流，18日若櫻町長上川元張率團來到橫山，兩地公所正式面對面接觸，並恰巧均提出教育交流方案，相約雪季時前往若櫻町。

內灣車站與日本若櫻鐵道若櫻站，因轉車盤、終點站、老街、櫻花、復古味等相似元素，在2020年1月16日時，雙方簽署締結書，結下深厚緣分。後續在外交部牽線下，於2021年透過視訊方式締結為姐妹市，並在疫情後的本月18日，首度面對面交流。

此次由若櫻町町長上川元張率領企畫政策課、經濟產業課、教育委員會、商工會、觀光協會等代表共10人，前來橫山拜訪。上川元張親切問候橫山鄉民，並表示疫情關係沒法來台灣，疫後終於可以親自來台灣參訪，此行目的是希望以教育方向邀請雙方中、小學交流，同時因為若櫻町冬季以雪景聞名，盼橫山鄉民未來能造訪一睹雪國美景。

橫山鄉長張志弘指出，橫山鄉與若櫻町有許多相似之處，包括自然田園風光、歷史的街道及文化遺產等共通點，為增進相互瞭解、深化友誼、促進兩鄉町友好關係的發展，雙方同意簽訂友好交流都市協定。

張志弘也期待雙方能夠透過更多互相參訪交流模式，學習日本在經濟、文化、觀光及教育方面的長處帶回橫山鄉，能在各項建設及產業發展上，注入更多養分，並成功推動內灣商圈成為國際級的觀光景點，也希望能凝聚彼此友誼、強化合作機會。

巧合的是，此次若櫻町以及橫山鄉內灣國小及沙坑國小，不約而同提出中小學教育類交流。兩校預計明年上半年提報新竹縣政府申請國際文化交流計畫，待計畫審查通過後，預計113學年度執行文化交流計畫。若櫻町方面也表示，期待在雪季的時候兩地學子能面對面交流。