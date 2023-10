WooLeeX臺北時裝週官方品牌秀 超強卡司眾星雲集

多次參加倫敦、紐約、東京時裝週的台灣設計師品牌WooLeeX,今年10/15舉辦首次的官方品牌大秀。上個月才剛於倫敦發表The Neighbourhood新系列,探討不同文化空間裡人物的千姿百態。此次大秀除了將SS24系列完整呈現於觀眾眼前,更攜手知名饒舌團體玖壹壹、音樂才女孫盛希、百萬YouTubers賤葆、品子、晨晨、松鼠,以及前AKB48成員冼迪琦走秀,此外也邀請到大嘻哈時代黑馬林潔心,及創作歌手派偉俊現場演出,一同帶領觀眾享受時裝舞台現場震撼繽紛的視聽覺饗宴。

WooLeeX以充滿品牌風格的藝術畫作巧妙融合時裝之中聞名。品牌透過各式文化的兼容,將東方的特色手法相互結合,並廣泛運用在布花設計之中。 此季以「The Neighbuorhood」為題,將設計師旅外的生活經驗結合多元文化創造一個屬於WooLeeX的街坊之地。強調文化多元性,就像居民們有著不同性格與生活習慣卻能彼此包容共同生活,既保有自己的主觀意識亦尊重與自己不同文化背景的價值觀,在保持距離的同時產生了衝突碰撞過後的和諧美感。

此季設計一大重點,受七八零年代龐克與金屬樂之鉚釘元素啟發,延續主題發想,品牌研創「鳳鱗」般的細節於服裝上,凸起的空隙代表著自我防衛,是強韌與脆弱的共同體,而這項元素亦加入於世界運動品牌Reebok贊助的潮流鞋款之中。此季設計亦選用紋理質感布料,隱約表達了居家生活的溫馨感,並將材質較為厚實的布料運用拼接的方式結合鉚釘呈現。本次也運用品牌代表性的繪製線條將細節巧思灌注其中。謝明柔設計師以顏料創作再轉化成印花圖騰,輪廓優美,勾勒女性線條之餘亦展現強韌個性的一面,謝宇農設計師則以電繪輪廓細節呈現,並將套裝層次發揮淋漓盡致。雙人組巧妙搭配共創設計,將細膩思維與狂放不羈同時展現於系列中。

品牌一直以來有許多跨界合作,結合歌手演員們將藝術設計帶到更高的境界,為演藝圈爭鋒合作的品牌之一。為此品牌也於 2021年創立WLX STYLING支線,就如同品牌所言“WLX STYLING is the customized WooLeeX for icons.” 量身訂製藝人級的造型與視覺呈現,透過服裝呈現行走藝術,並以更個人化的客製方式提供多種選擇。 2022更開創副牌WREVOLUTIONX,以標誌性的品牌風格帶入平價街頭潮流文化,與饒舌歌手合作聯名系列大受迴響,2023接續與籃球團隊、音樂祭及多位藝人推出聯名系列商品,熱銷破千搶購不已,使副牌未來新產品更加為人引頸期盼。WooLeeX將時裝視為藝術品般的創作表現,從每季作品與名人穿著都能深刻體現。謝明柔及謝宇農兩位設計師將過往在國外所見所學帶回品牌,除了歷練及創作,更加入了東方刺繡工藝並將繪製細節融合最新燙印技術,同時每一季新作品也樂於試驗不同手法探索更多服裝可能性,讓大眾能體驗時尚並感受品牌獨樹一格的藝術品味。

本次時裝週與現代美術推手阿波羅畫廊及曾仕猷藝術家合作推出限定秀上款,將實體畫作轉化呈現成細膩服裝,讓人更想細細品味。此次也與亞洲知名服飾品牌AIR SPACE一同推出聯名藝術展覽款,將女性的優雅性感融合品牌的藝術精髓,以特製鉚釘細節如珍珠垂掛於身上般呈現,秀後也將於實體店期間限定展出,想觀看細節的朋友也敬請鎖定品牌動態。

同時在秀上更可見與CASETiFY的最新聯名手機殼與配件,現在在全球官網皆可選購,除了新系列款式外亦有經典印花給喜愛品牌的民眾做挑選。時裝秀場外也備有酒水及清淨海的鎂礦力去鈉海洋深層水發放給貴賓領取。此次經紀公司與聯樊娛樂合作,妝髮則交由UBAH美加妝髮團隊協力執行。

品牌官網

www.wooleex.com