《國際政治》習近平暗示 跟中國脫鉤沒好處

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國國家主席習近平18日在北京召開一帶一路峰會開幕式時，示警西方各國不要跟中國脫鉤。同時，也批判這些國家減少依賴中國經濟所做的努力。

習近平讚揚自己十年前啟動這項宏偉計畫，建設全球基礎設施與能源網路，藉由串聯陸路與海路的方式，橫跨亞洲、非洲以及歐洲，以前只是紙上談兵，現在已經成為實際工程。

來自130多個國家，主要是來自南方國家為主，上千位代表出席了這場論壇，其中包括多位國家元首，最著名的就是跟習近平關係密切的俄羅斯總統普丁。習近平表示，反對單邊制裁、經濟脅迫、脫鉤以及供應鏈中斷。

反對西方減少對中國經濟依賴的努力，習近平指出，如果把別國發展視為一種威脅的話，就會把經濟相互依賴視為一種風險。這樣子的話，大家生活不會過得更好，發展不會更加快速。

但是，西方領導人卻堅稱，目標是跟中國大陸去風險化，而不是脫鉤，並表示，希望讓之前過度依賴這個世界第二大經濟體的供應鏈，現在有更多樣化可以選擇。

一帶一路倡議最初宗旨是連接中國大陸與西歐，但歐盟高層卻不見蹤跡，歐盟國家中，只有匈牙利參加且是總統自己出席。另外，阿富汗塔利班政府是由商務部長與會。

這位阿富汗代表說，中國大陸現在對阿富汗的未來發展較感興趣，所以阿富汗要與中國大陸接觸更多。中國大陸對經濟事務更加感到興趣，這就是阿富汗為什麼要來北京的原因。

看衰一帶一路的人認為，中國大陸所建的基礎建設，並不是都不用錢，龐大的貸款讓貧窮國家有了無法償還的負債。例如，印尼就積欠中國大陸超過200億美元，就是因為最近才正式營運的雅萬高鐵。

會中，普丁讚揚一帶一路倡議，並邀請全球投資北海航線，可以深化東西之間的貿易活動。另外，習近平也正把一帶一路工程縮小化、更環保，從水壩等大型項目，轉為數位金融與電子商務平台等，部分屬於高科技方面。

對於拜登政府再祭出更加嚴厲的AI晶片禁令，中國大陸外交部表示，將推動建立一個類似聯合國機構，來監管人工智慧AI，並反對惡意阻礙其它國家研發AI事宜。