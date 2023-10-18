《產業》台灣再生能源發電嚴重落後 產學3點呼籲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展開展首日，由中華民國太陽光電產業永續發展協會(TPiSA)、台灣太陽光電產業協會(TPVIA)以及SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟──綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同籌辦「太陽光電座談會：光電的關鍵時刻」登場，產學呼籲：別讓再生能源成為嫌惡設施，政府應有更多獎勵，並將太陽光電建置納入「國土規劃」。

聯合再生能源董事長洪傳獻以「沒有其他發電形式比太陽能更友善環境及生態」破題，透過科學實證比較太陽能發電之環境友善層面，並進一步破除網路謠傳之太陽能影響農作物及熱島效應等不實言論。洪傳獻指出：「台灣需要再生能源方能達成2050淨零目標，但較之全球發展趨勢，台灣再生能源發電佔比仍太低，在2022年的氣候變遷績效指標上，台灣嚴重落後。產業加速發展的前提，則需要全民共識輔以政府政策的支持。」

台灣太陽光電產業協會理事長暨中美矽晶董事長/執行長徐秀蘭進一步說明：「這幾年裡，包括蘋果、Google、微軟等，已有數百家國際企業自主加入RE100、積極承諾將於2050年或更早就採用100%再生能源，以促成全球淨零碳排目標並敦促旗下供應鏈積極減少碳排。加之歐盟自今年起逐步啟動碳邊境調整機制(CBAM)，對進口水泥、電力、肥料、鋼鐵和鋁業等產品課徵碳稅，這對以出口為導向的台灣經濟發展影響不可謂不大。為能持續在全球競爭中勝出，台灣各種產業幾乎都需要綠電的全力支援。中美矽晶也於2021年自主宣布，全集團在2050年之前實踐100%使用再生能源的目標；旗下子公司環球晶圓亦正式加入RE100倡議組織，積極擁抱再生能源。」

太陽光電產業永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晉表示：「對抗氣候變遷已是全球共識，RE100更已成為包括台灣在內大型企業的必要目標，台灣產業若要保持競爭優勢、長遠發展，勢必得加速國內再生能源布局。其中，太陽能的發展是相當關鍵的一環，台灣若將低地力及非戰略糧食用地轉作太陽能，輔以營農型太陽能、漁電共生、屋頂型，除了為農民及農村創造更多產值、為農業減碳，所產生的電力更是台灣為全球永續發展貢獻心力，接軌世界達成2050年淨零目標。」

國立臺灣大學化學工程系終身特聘教授藍崇文分析道：「2050年設定再生能源要達到80%之淨零目標，若太陽光電發展持續受阻，此目標恐無法達成。近期出現各樣針對太陽光電的網路輿論，致使各地政府在建置太陽光電上遇到很多阻礙，例如：太陽光電有毒、對環境有害、熱島效應越裝越熱、電磁波，與農爭地、造成農民失業等等千奇百怪之疑慮。基本上，前者是否對人對環境有害是科學問題，全球太陽光電已經廣泛安裝超過1個TW，經市場驗證及相關科學研究實證相當徹底，足以證明太陽光電的安全穩定性，大眾實無須過度疑慮。」

藍崇文教授進一步提出數據表示，台灣有約80萬公頃的農地，單就休耕及廢耕農地便超過20萬公頃；再加上放棄長期耕種的土地還有另外10萬公頃。而預計到2025年建置達20 GW的太陽光電設備僅需要2萬公頃土地；若再進一步將眼光放遠至2050年80GW的太陽光電建設，也不過需求8萬公頃土地。只要將太陽光電建置納入『國土規劃』中，這樣的問題將能迎刃而解。