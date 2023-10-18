今年以來蒸發525億元 9月人民幣存款僅剩1,426.6億元

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美元高利吸金力不減，加上大陸經濟前景不明，大眾減持人民幣。中央銀行18日發布9月銀行人民幣存款餘額，當月銀行人民幣存款餘額持續探底，單月大減78.81億元（以下金額單位均為人民幣）或5.24％，跌破1,500億元大關、降至1,426.6億元，已連續14個月呈現下滑，續創2013年11月以來、近十年多來最低水準，且從去年底以來已蒸發525.45億元或26.9％。

央行指出，9月外匯指定銀行（DBU）月減75.49億元或6.23％至1,135.26億元，同樣創下2013年11月以來新低，其中，法人戶已連16個月下降、個人戶已連31個月減少。至於9月國際金融業務分行（OBU）同步月減3.32億元或1.13％至291.34億元。

央行官員分析，DBU餘額持續下滑，仍是因為法人戶支付三角貿易貨款因素所致；而OBU餘額下降，則是因為法人戶資金調度需求，將人民幣定存解約轉為美元，也有部分法人戶匯出、到大陸地區支付貨款。

銀行主管認為，美元仍有強大利差吸金優勢，且雖然目前主流看法認為美國不會再升息，但Fed先前談話仍保留升息空間，利差因素促使美元續強，利率優勢下，短期內人民幣存款餘額預料持續探底。

根據央行統計，國銀人民幣業務逐年衰退，去年底人民幣存款正式跌破2,000億元大關，且近期在美元高利優勢下，人民幣存款餘額已連續14月下降，9月降至1,426.6億元，一舉跌破1,500億元，等於不到一年時間人民幣存款蒸發500億元，距離前低2013年10月的1,232.47億元也已不遠。

銀行主管也說，散戶持續「逐利率而居」，看準美元利率優勢仍在，個人戶投資理財當然是大幅轉進美元，而人民幣存款利率來看，投資報酬也不高，整體反轉趨勢仍未見反轉；至於法人戶方面，近期主因支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，造成餘額大減。

至於目前銀行各天期人民幣存款利率，最高各為1個月期永豐銀行3.05％、3個月期為陽信銀行1.9％、6個月期為渣打銀行3％、9個月期為土地銀行1.35％、一年期為渣打的2.5％，但1個月、6個月及一年期最高利率均有條件限制，並非所有存款適用此利率。

至於中銀台北轉存款利率各天期全面提升，1個月期利率提升為3.6％、3個月期3.5％，6個月期3.3％、9個月期3.2％、一年期3.1％。

另，9月匯款總額單月增加30.45億元或1.26％，達2,456.09億元，維持在過去2,000億元以上正常水準。央行官員表示，DBU帳戶匯款仍下降，主因國內支付貨款減少，而OBU帳戶匯款上升，則因法人戶從DBU匯入OBU帳戶後，再匯往大陸，三角貿易貨款總額增加所致。