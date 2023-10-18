高雄積極爭取台積電進駐？立委邱志偉這麼說

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台積電17日正式表態不進駐龍科三期，有關台積電1.4奈米最先進製程設址位置，民進黨立委邱志偉今日在經濟委員會質詢時表示，高雄橋頭白埔產業園區是首選。台電代理董事長曾文生、水利署也表示若台積電進駐不缺水電，邱志偉呼籲來高雄是首選，區位機能佳、地方政府與國會議員都支持，經濟部應該大力支持台積電先進製程根留台灣，並在高雄設廠。

據了解，不只高雄地方民代，連高雄市政府也積極向台積電招手進駐橋科二期園區，就等台積電點頭。

邱志偉在今天質詢時，針對國科會盤點的半導體設址位置，高雄應該是最理想的場址。邱志偉分析，高雄的水電供應充裕，也有再生水廠符合台積電需求，同時滿足在地用水所需，不會有其他縣市的水電排擠問題。針對這項評估，台電曾文生代理董事也表示，高雄不會有缺電疑慮，即便台積電設廠也無須顧慮。用水部分，水利署都表示設廠沒有缺水問題。

邱志偉強調，高雄市政府非常積極，這是南北平衡，產業轉型的重要機會，也是南北人才、薪資結構調整的重要時刻。邱志偉說，高雄市政府絕對是全國地方政府中，爭取台積電設廠最積極的，陳其邁市長就多次致電向他表示支持，同時也強調高雄的水地用電都已準備好。

邱志偉特別說明，橋科原本有地震帶相關疑慮，但目前橋頭白埔產業園區絕對安全，且距離捷運站、醫院都相當接近，附近生活機能完整，也能讓來就業的家庭安心。此外，白埔園區因為是台糖用地，也不必與民爭地，不會發生其他縣市的抗爭事件，可以讓台積電放心，經濟部也能安心。

邱志偉強調，高雄的立委長期都深耕經濟委員會，對於經濟部的各項政策都相當支持與肯定。有關台積電的設廠選擇，將攸關高雄的就業機會，以及產業轉型，更在平衡南北發展有重大意義。因此，邱志偉強力呼籲經濟部作為產業政策的制定者，歷史關鍵時刻一定要支持高雄，讓台積電選擇高雄，也絕對有助先進製程根留台灣。