雲發互動Super 8打造「超個人化行銷時代」

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雲發互動科技繼領業界之先推出Super 8 ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台後，進一步擴大AI技術在對話場景的應用，協助品牌掌握跨境電商、整合碎片化的客戶數據、以及打造快商務購物的三大趨勢，輕鬆迎向超個人化行銷時代(Hyper-Personalization)，實現真正無縫的客戶體驗。

受疫情影響，越來越多的台灣中小企業踏上數位轉型的旅程，並開始跨境拓展商機。Super 8不只能夠協助這些企業迅速接軌海外的跨境電商平台和社群渠道，還能利用AI技術實現多國語言的客服即時翻譯及重點摘要。

此次Super 8推出的新功能，可以讓企業透過迅速匯入網站文字及企業常見問答文件，自動生成跨社群客服渠道的AIGC(AI Generative Chatbot)聊天機器人。大幅節省透過人工方式來設計對話服務流程的時間，有效解決企業的人力資源不足問題。

此外，雲發互動運用「SaaS」合作夥伴生態圈策略，以客戶需求為核心，積極透過開放平台API與各大電商平台以及客戶關係管理平台(CRM)和客戶數據平台(CDP)達成「快速整合」。執行長陳子龍表示：「在當前的時代背景下，客戶的足跡變得極為碎片化。透過Super 8應用市集，企業無需再聘用專業的客製化開發人員，投入高昂的時間及成本，就可以迅速導入上線營運。」

面對當下短影音帶來的巨大流量和商機，Super 8推出「Chatpay 訊即購」，助力品牌把握快商務的新趨勢。例如品牌透過短影音及直播平台深入展示和介紹產品，並與線上觀眾進行即時聊天互動，鞏固與消費者之間的緊密連結。