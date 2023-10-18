斥資8億綠色工廠揭幕 美琪喜迎80周年慶

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台灣家喻戶曉的「美琪生技」，今年邁入80週年。董事長吳英偉18日表示，斥資8億興建的綠色工廠已揭幕，由於是台灣第一家擁有綠色工廠的證照化粧品代工廠，目前代工客戶源源不絕的來訪，業績也蒸蒸日上。

吳英偉說，美琪的目標是蓋一座符合化粧品GMP的綠色工廠。2021年底取得了綠色工廠的認證後，從2022年開始，美琪自有品牌全面使用再生塑料的瓶器，其中，美琪抗菌洗手慕斯更在今年獲得了環保署頒發的減碳標章，三年內減碳達14％（申請減碳標籤使用權之產品，五年內碳足跡減量需達3％以上）。美琪是全國第一家（目前還是唯一一家）獲得這個殊榮的化粧品公司。

美琪是1943年中日戰爭末期，由吳浩源在中國上海創辦。之後輾轉到廣州最後在台灣新莊設廠。經營30年後，吳浩源將家族事業交棒給第二代、現任美琪總裁吳紹麟，目則已由第三代吳英偉接班。

吳紹麟說，秉持者三不原則：不介入、不干涉、不過問的方式，他讓兒子吳英偉能夠充分施展抱負。

吳英偉表示，祖父吳浩源取名美琪的由來是因為當時上海最潮的「美琪戲院」，展現「美琪」是時尚潮流的代表號，也證明祖父在28歲年輕時創業的敏銳眼光。

由於美琪新莊舊廠要申請通過化粧品GMP認證有難度，因此，吳英偉表就有了尋找新址建廠的念頭，在吳紹麟無條件的支持與鼓勵下，最後選定在桃園新屋斥資8億元建置標符合化粧品GMP的綠色工廠。

吳英偉表示，除了品牌年輕化的策略，美琪也取得黃金級綠建築並獲得經濟部產業發展署核發的全台第80間綠色工廠。於廠內頂樓建置太陽能板，年發電量約30萬度以上，用電自足比例高達30％。並引進德國MBR汙水處理設備，每日最高處理量可達64噸，經過處理後的放流水再引入生態池中，每日自主水質檢驗，供給池中的錦鯉、睡蓮、及小鴨等水生動植物，安全無虞的水質環境，廠區綠地覆蓋面積達到1321.85m2，種植超過30多種台灣原生種植物，打造名副其實「會呼吸的綠色工廠」。

除了工廠環境與設備外，美琪在產品上為真正落實減碳的企業，使用再生塑料瓶器，雖會增加公司成本，但卻為地球減少一份垃圾，讓環境少一份負擔！由於產品品質和永續經營的努力，也讓企業獲得諸多項認證肯定，包含ISO 22716（化粧品GMP優良製造）、ISO 14001（國際環境管理系統）、ISO14641-1（溫室氣體盤查標準），與ISO 9001（品質管理系統）等。