台南行風險高？ 中市本土登革熱過半有台南旅遊史

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台中本土登革熱不斷升溫，衛生局17日再接獲1例本土登革熱NS1快篩陽個案，1名40多歲女性日前到台南探親後發燒就醫快篩呈陽性，疫調也發現其同住家人1人日前從台南返家後也曾發燒，衛生局也採樣並進行健康追蹤。台中市衛生局坦言迄今累計31例本土病例，其中有17人都有台南旅遊史，該例若經中央判定，將是第18人。

台中市政府衛生局昨（17日）接獲醫院通報新增1例本土登革熱NS1陽性個案，個案為40多歲女性，9月29至10月1日期間至台南探親，10月10日起陸續出現發燒、肌肉痠痛、噁心、全身無力，10月17日因就醫症狀未改善，且出現紅疹，至醫院NS1快篩陽性，同住家人2人皆為南部同行者，其中1人曾於10月6日出現發燒。

衛生局長曾梓展指出，據疾病管制署統計資料至今日，台中市共有30例境外移入、31例本土登革熱確定個案，該例如經中央判定確診，將是台中市第32例本土個案。衛生局接獲通知後，也立即通知個案居住地的西屯區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。

值得注意的是，台中市累計31例本土病例，其中24例有南部縣市旅遊或活動史，分別為17例台南市、7例有雲林縣，數據顯示54％病患去過台南後才染疫。

曾梓展呼籲，國內登革熱疫情仍處於高點，由於氣候仍為適合病媒蚊生長的氣候，請市民朋友務必加強防蚊措施，如出現疑似登革熱症狀時，請儘速就醫，主動告知旅遊史，以利醫師及早診斷通報。