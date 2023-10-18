金融債ETF登熱搜關鍵字 00933B明掛牌上市準備再加碼

「國泰10Y＋金融債ETF」9月最後一周募集短短4天，吸引大批投資人湧入，成為今年度新募集的ETF熱門選擇，若不小心錯過募集，已有許多人敲碗等明（19）日的掛牌上市，各大券商通路都可直接下單，預計再掀一波加碼買進。法人分析，00933B受到投資人青睞的原因即包括以下三點。

國泰10Y＋金融債ETF鎖定有意踏入債市的小資族。債券買賣相較於股票的門檻較高，一般投資人較難參與，投資人現在可透過ETF直接參與美元公司債券市場，ETF投資方便又買賣容易，基金投資組合透明且容易掌握，00933B發行價只要15元的策略奏效，以最便宜的公司債姿態搶市，大幅降低投資門檻，再加上是台灣市場上首檔兼具月月配和收益平準金兩大機制的債券ETF，讓投資人大讚CP值高，每月幫自己加薪。

第二，截至10月16日止，00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，指數配置為100％的成熟國家和投資等級債，到期殖利率高達近6.5％，指數交易價格為80.3元，相較近十年的歷史高點139.6，折價幅度逾4成，未來若利率走勢反轉，大有機會再賺取資本利得，投資人已打好「先領息，再坐等資本利得」的如意算盤，這也是今年一般投資人瘋湧入債市的重要原因。

第三，投資人納悶，那到底債券哪一款好？或是投資人還在考慮存股還是要存債的話，比較金融債、長天期美債及投資等級債，金融債的長期績效表現最為亮眼。以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，報酬高達123.5％，長期累積報酬勝過其他主要債券指數，包括投資等級債的92.2％及長天期美債的71.3％（2006年7月31日至2023年10月16日）。從長期來看，近15年間（2008年10月16日至2023年10月16日），投資級金融債殖利率平均有近5.08％，也優於台灣金融股的3.35％與全球金融股的3.21％，存金融股不如存金融債。