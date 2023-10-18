打造「永續無限」展攤 風睿能源創新呈現SRE新風潮

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於去年榮獲台灣國際智慧能源週首度設立的展場「永續獎」首獎－白金獎的亞洲離岸風電標竿開發商風睿能源（SRE），今年以「SRE新風潮」為主題，於國內再生能源年度盛會「台灣國際智慧能源週」，再度以永續概念，展示深耕台灣多年的離岸風電建置實績，及積極佈局亞太地區、擴張國際離岸風電版圖的企圖心。繼去年以減碳環保為主軸，打造99％可回收的亮眼鋼構環保展間Wind Bar，勇奪永續獎白金獎殊榮後，今年風睿能源延續永續減碳的方向，除了全面揚棄一次性的展場木作外，更進階呈現出兼顧輕量環保內涵與流線簡潔外表的「綠能美學2.0」展場，以「永續無限」的設計方向，再度設立綠色展場新標竿。

風睿能源董事長林雍堯於台灣國際智慧能源週「SRE新風潮」展位開幕致詞中表示，回想起第一屆能源展開始的時候，整個展場大概只有50多個企業和單位參展，但今年已經到達近300家廠商參與的規模，風睿能源以一個離岸風電產業前鋒者的角色，非常樂見有越來越多的企業加入綠能產業，一起達成淨零碳排的永續目標。

無論是2021年即已組建的「離岸風電台灣隊」、以頻受肯定的離岸風電主題繪本《全員出動！捕捉風獸因因呼》為基礎持續推進的「離岸風電新能源教育3.0」、或是連續三年一直將綠色永續的企業DNA完整灌注在能源週設計理念的永續概念展攤，風睿能源年年引領綠能產業風潮，無論在專業開發建造、品牌傳播及企業CSR領域，每每都成為開創者的角色；加上適逢去年底正式更名，風睿能源回首過去展望未來，特別以「SRE新風潮」作為本屆台灣國際智慧能源週參展主題，宣示積極佈局亞太航向全球的決心，持續作為忠實的風之追隨者，繼續引領亞太地區離岸風電新潮流。

今年，風睿能源以潔淨風能永續循環特性為靈感，建構無限符號「∞」造型的展場，象徵再生能源為世界能源轉型創造的無限可能。展場設計以流線型場域空間，搭配LED螢幕與多媒體裝置，將科技感動畫融合自然實景，搭配風浪拍打等自然音效，為觀展者帶來如臨風場的沈浸式體驗，同時也將一次性展面耗材減到最低，落實品牌永續精神。開幕活動更與榮獲世界大獎的彰化在地果醬品牌Keya Jam合作，設計別出心裁的點心花束作為開幕賀禮，以亞洲離岸風電領頭羊之姿，邀請現場嘉賓一同為台灣淨零未來獻上甜蜜祝福。

風睿能源今年佳績連連，除了交付台灣的第三座離岸風場「海能風電（Formosa 2）」外，也持續穩健推動「海盛（Formosa 4）」、「海碩（Formosa 5）」離岸風場開發，同時放眼明年最新的「海廣（Formosa 6）」、「海興（Formosa 7）」離岸風場競標，以實際行動加速實現台灣能源轉型願景。今年更啟動「新能源教育推廣計畫3.0」，與木馬文化合作出版、今年入選韓國首爾書展及墨西哥瓜達拉哈拉書展的離岸風電原創繪本《全員出動！捕捉風獸因因呼》為文本，打造成議題式遊戲教案，巡迴本島及外島辦理種子教師工作坊，二度蟬聯台灣永續行動獎教育品質項目肯定，在長期深耕的環境教育領域更往前邁進一步。

「2023台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」10月18至20日於台北南港展覽館1館展出，歡迎前往K0725風睿能源「SRE新風潮」展位，見證最了解在地的國際開發商，如何持續「吹台灣的風，迎世界的浪」，以深耕台灣的離岸風電堅實經驗輸出亞洲，在世界掀起離岸風電新風潮。