中興大學深化產學合作 樹立典範10年有成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中興大學興學塾企業導師落實學校與企業攜手朝SDGs永續發展教育目標邁進，興大興學塾企業導師邁入第10年，今年除合作多年的矽品精密、永豐銀行、永信藥品、台泥企業團、ASML艾司摩爾、裕隆日產外，更加入永豐餘消費品實業、美光科技與福壽實業，共計9家合作企業，提供學生貼近企業並學習產業實務的職涯輔導平臺。

興大陳全木副校長表示，興大興學塾企業導師十年有成，至今已辦理379場次職涯活動，共輔導學生計13,117人次，同時合作企業也能提前預聘優秀人才。感謝今年9家合作企業共同支持活動，強調此種合作模式實現學生、學校和企業的三贏局面，落實SDGs永續發展目標。興大楊靜瑩學務長也表示：特別邀請參與活動後到合作企業實習或入職的學生及畢業生返校和在校學生分享參與興學塾企業導師活動對他們職涯發展的幫助。

矽品精密以專業經驗傳承、跨領域經驗分享講座及無塵室體驗，讓學生了解自動化運作天車和封裝過程，並設計專屬競賽活動傳遞各項工作職能的重要性，導引學生全面認識半導體下游封測產業實際工作環境及文化。

永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活Together,a better life.」企業願景，持續創新及打造友善金融服務，今年活動引領學生了解財富管理、法人金融及數位金融等領域，並融入信託課程推動信託2.0校園札根計畫，傳遞信託觀念並分享實務案例。

2022年榮獲臺中市幸福職場的永信藥品持續壯大研發能量，保健食品品牌HAC榮獲2022年國家品牌玉山獎。永信藥品重視人才培育，活動讓學生走入藥廠認識生技醫療產品的研究開發、各類藥物劑型的生產歷程與高規格品質流程等實務運作。

2023年榮獲「天下人才永續獎」的台泥企業團，長期致力人才養成，提供學生多元的學習機會與實作體驗，包含低碳水泥、再生能源、儲能系統應用、大動力電池，除了解產業實務應用，也帶領學生以前瞻視角放眼未來舞台。

全球半導體微影技術領導廠商ASML艾司摩爾致力於科技創新與人才培育，透過校園招募、講座、參訪、獎學金、產學合作、實習和導師計畫，在台灣延攬與培育人才。藉由興學塾企業導師活動，讓學生深度體驗ASML「Challenge」、「Collaborate」、「Care」的3C文化，持續加強與中部人才鏈結。

曾榮獲「國家人才發展獎」及「亞洲最佳企業雇主獎」的裕隆日產以「塑造會增值的人才」為目標並獲得肯定。活動設計走訪汽車生產基地，一探製造工藝精華並深入了解產業趨勢，引領學生啟動未來就業引擎力，讓職涯發展更順利！

2021至2023年連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」的永豐餘消費品實業公司，期待透過興學塾企業導師活動讓學生感受「以人為本」的企業文化，公司並將人才培育視為重要永續經營指標。藉由企業提供的多元學習，強化學生步入職場的準備與就業競爭優勢。

身為全球領先記憶體製造商之一的美光科技，期望透過企業導師課程及無塵室參訪，讓同學更加了解半導體產業及晶圓製造的流程；廠區參訪則亦能讓同學親臨美光在台的廠區環境，美光致力於多元平等包容文化推廣，連續三年獲得台灣最佳職場的肯定。

連續多年榮獲知名人力銀行網路票選為「幸福企業」的福壽實業，期待透過興學塾企業導師活動培育學生產業實務能力，創造企業永續人才培育目標。並藉由活動讓學生感受導入職業安全衛生管理系統的友善職場文化。

最後，陳全木副校長強調興大興學塾企業導師為學生提供了站在巨人肩膀上的機會，開拓實務視野，儲備職場核心能力並注重培養職場倫理，為學生踏上職場之路提供充分準備。活動積極鏈結企業資源建立產學跨界合作網絡，為產業合作樹立新典範，共同帶動中部地區更多發展機會。