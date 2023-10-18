中國從日本進口水產品 9月份後歸零

大陸界面新聞18日報導，在中國海關總署18日發布的中國進出口統計月報中，9月中國自部分國家（地區）進口商品類章金額表中，中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何記錄。而8月份，中國從日本進口的這一類章商品中的金額還有1.49億元（人民幣，下同）。

數據顯示，今年前8個月，中國總計從日本進口了20.85億元，與今天剛剛發布的前9個月的累計數據完全相同，這意味著整個9月中國沒有從日本進口任何水產品。在海關總署今天發布的統計快報中，9月中國從日本進口的肉、魚及其他水生無脊椎動物的製品也沒有任何數據記錄。 8月24日，日本政府單方面強行啟動福島核汙水排海。中國海關總署當天發布公告，為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據中國《食品安全法》及其實施條例、《進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，決定對原產地為日本的水產品採取緊急措施，8月24日（含）起全面暫停進口日本水產品。 根據中國食品土畜進出口商會的統計，中國8月自日本進口的水海產品及製品 0.29 億美元，比上年同期下降 63％，占自日農產品進口總額 26.2％。其中，貝類 0.15 億美元，同比下降 67.1％。 在完成第一批排汙入海後，10月5日上午，日本第二批排汙入海進程開始，第二批排放的核汙水總量與時長與第一輪相同。俄羅斯10月16日發表聲明稱，將從10月16日起對從日本進口魚類等水產品實行臨時限制。 在日本正式開啟排汙入海後，包括中國在內的諸多國家，繼續實施對日本福島等相關地海產品的進口禁令，引發了日本政府的強烈不滿。根據路透報導，日本外務省當地時間9月4日聲明稱，日本已向世界貿易組織（WTO）提交書面文件，宣稱中方在日本啟動核汙染水排海後宣布的進口管制措施「完全不可接受」，強烈敦促中國立即撤銷其措施。 對剛剛加入中國行列禁止進口日本水產品的俄羅斯，日本外務省「深表遺憾」，並強烈要求俄羅斯撤回該決定。日本外務省聲稱，俄方做法「缺乏科學依據」。日本農林水產省認為，俄羅斯暫停進口日本水產品的決定「不公平且令人遺憾」，並要求撤銷該決定。