「SILIC系統」精準辨識陸域野生動物聲音 生物多樣性保育迎來新概念

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受人類活動影響，關乎生態健康及人類永續的生物多樣性正迅速減少，面對資源有限的挑戰，以創新調查技術提升調查效能至關重要。農業部生物多樣性研究所推出AI系統「SILIC」，目前可精準識別184種台灣野生動物聲音，讓生物多樣性的紀錄不僅限於圖像，也有效填補了生態調查資料的不足。

生多所今（18）日舉行「聽見自然：SILIC系統打開生物多樣性智慧辨識的聲音世界」記者會。

開發SILIC系統的生多所副研究員吳世鴻指出，SILIC每分鐘可以處理1小時以上的錄音檔，一來人工作業完全無法比擬其處理速度，相較其他系統需要數千數萬筆的聲音檔案訓練，SILIC只要100筆聲音訓練就好，也因為需要訓練的資料量非常少，該系統辨識物種數量就可以很快增加，目前SILIC系統已可精準識別184種陸域台灣野生動物聲音，準確率更高達95％。

吳世鴻說，雖然照片雖然讓大家對野生動物一目了然，但必須在照相機前、體型夠大才能被拍下，對於物種的數量無法很精準的掌握，因此生多所自2020年起，在全台各地已陸續架設了超過50台錄音機，至今已收錄了將近16萬小時的錄音資料，成為重要的生物多樣性資訊來源

生多所所長楊嘉棟表示，生態調查已不再侷限於傳統的野外調查，除了影像外，「聲景」，即由動物、地質及人為聲音所組成的環境聲音，同樣蘊藏了大量的生物資訊，也由於自動錄音機架設容易，SILIC又可以自動分析，讓研究人員有了一個經濟高效的方法，解決以往難以克服的許多問題。

另外有個有趣的小故事，SILIC來自泰雅族語「Siliq」，也就是繡眼畫眉，許多原住民族群認為繡眼畫眉是聰明的靈鳥，常會以繡眼畫眉的叫聲和行為來判斷行事的吉凶，也就是「鳥占」。生多所希望SILIC也能幫助人們解讀大自然的訊息，引導人們採取正確的行動。