集雅社周年慶祭出年度最優惠 搶購家電、精品音響趁現在

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全台周年慶如火如荼展開，各大百貨紛紛祭出各項滿額禮、最高滿萬送千/滿千送百、銀行刷卡禮等大方回饋，影音家電領導品牌集雅社也趁勢推出「5購利嗨」活動，包含指定商品最低6折、獨家組合最高現省近5萬、會員消費單筆滿額5萬月月抽機票（3萬旅遊金）、政府節能補助最高5000元及各國家電大牌品牌回饋等五重好康，搭配百貨回饋更優惠。

百貨周年慶要怎麼買才最划算？影音家電領導品牌集雅社建議消費者可以鎖定四大重點：如大尺寸、大容量、一級能效與IoT智慧家電。而透過網路調查發現，周年慶期間的大家電主要以電視、冰箱、洗衣機為主要熱門家電，由於居家娛樂重視度提升，電視主力以75吋以上為主；冰箱搭配政府節能補助以有一級能效機種詢問度最高，另外除了洗衣機、乾衣機或洗乾合一家電更是主要銷售機種，不只因為其方便可以不受天氣限制可隨時洗衣，其AI智能感應更能精準計算洗乾衣所需最佳數值，在家洗衣不用再為洗／乾衣所需設定時間及清洗劑量傷腦筋。

今年包含SAMSUNG、LG、SONY、Panasonic、WHIRLPOOL、HITACHI、SHARP、三菱電機、PHILIPS、TOSHIBA等國際家電大牌皆針對周年慶推出相對應優惠，包含贈送小家電、禮券等，再搭配政府節能補助政策，各種多重優惠就是要在年底購物潮提供最多好康回饋給消費者。

集雅社作為音響喇叭起家品牌，了解消費者對於視聽設備現場體驗的重要性，因此於全台門市規畫專業視聽室，集結BOULDER、BRINKMANN AUDIO、NAD、LUXMAN、KHARMA、ACAPELLA、SONUSFABER、KEF、YAMAHA、CANTON、WHARFEDALE，要讓顧客更輕鬆感受專業設備帶來音樂震撼。今年在百貨周年慶期間更特別規畫「現場視聽預約」及「滿額贈精品」活動，讓想加入音響行列、想升級喇叭設備的發燒友們，搭配活動回饋可以更加無負擔帶回家。

集雅社周年慶自即日起至12月20日止推出「5購利嗨」，指定家電音響最低6折起，滿5萬再抽旅遊金3萬元，另外還有百貨回饋最高滿萬送千、一級能效家電政府最高補助5千等。活動期間亦推出家電獨家組合，最高現省5萬元，絕對是精打細算消費者最佳選擇。此外購買家電到百貨找集雅社，專業家電規畫師為消費者提供全方位服務，針對不同使用習慣、空間及人員數提供最佳建議，讓民眾能根據自己的需求，買回最合適電器。集雅社周年慶5購利嗨，最低6折起：https://lihi3.cc/liZtL