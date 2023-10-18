2023富邦長春公開賽首輪 泰國名將瓦拉川暫獨走

總獎金高達560萬元的台灣職業長春高球年度盛會-富邦長春公開賽，今天(10/18)在豔陽高照天候下點燃一般長春組戰火，首輪賽事結束，泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)以低於標準桿3桿的69桿拔得頭籌！尋求個人第四座富邦長春公開賽冠軍的地主「戰神」呂文德(52)則打出台灣選手最佳的71桿，兩桿之差暫居第二。

特別為這場大賽縮短球道寬度並加高長草的老淡水球場，今天一開賽果然難倒不少各國好手，一回合下來只有瓦拉川與呂文德兩人打出低於標準桿的紅字成績。十天前剛在日本拿下日本PGA長春錦標賽冠軍的托馬倫‧斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)，今天則以平標準桿72桿繳卡，暫居第三；至於剛升級長春賽沒多久的高尚宏則靠一記漂亮的老鷹，以73桿成績與新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)及台灣老將徐國雄並列第四。

近況絕佳的瓦拉川今天與衛冕冠軍蔡啟煌、馬瑪及汪德昌同組從第10洞出發，結果蔡啟煌與馬瑪不約而同地出師不利，吞下柏忌；反觀瓦拉川則穩穩以par開局。賽後他表示這一洞挑戰性很高，能守住平標準桿感覺好像賺了一桿。瓦拉川全天一共射下四隻小鳥、只吞下一記柏忌，賽後他表示這次比賽球場的難度頗高，他自己則沒有想太多，只是專注自己的每一桿。對於能回到台灣參賽，瓦拉川感到相當高興，特別是同場競技的台灣地主選手都是當年一起征戰亞巡賽的老戰友，讓他倍感親切。

呂文德則表示今天他沒出現重大失誤，推桿尤其得心應手，「該進的推桿都有進，整體來說算是滿意自己的表現。」呂文德透露他1990年拿下亞巡賽泰國公開賽冠軍時，今天與他同組的托馬倫當時還是業餘選手！呂文德誇讚托馬倫的推桿與短桿，「跟他年輕時沒有兩樣！」托馬倫則禮尚往來地表示，他對呂文德輕鬆的揮桿方式相當讚賞。挾著日本大賽冠軍壓境的托馬倫指出今天他的開球狀況很不理想，球不是左鉤就是右曲，全天只有三洞順利把小白球放上球道，因此大部份時間都在救球，打得比較辛苦。

此次28位應邀參賽的外籍選手(其中26位參加一般長春組)實力不容小覷，第一回合排名前十的選手中有五位是外籍球員。生涯累積52場勝利的泰國名將馬山(Prayad Marksaeng)，今天一開賽前兩洞雖然頻出狀況，一轉眼丟掉3桿，但隨即穩住陣腳，最後以74桿成績與菲律賓的弗蘭基•米尼奧薩(Francisco Minoza)、TSPGA本季積分排名第一的林吉祥與周宏男，並列第七。

這場台灣歷史最悠久的長春高球賽，明天將繼續進行一般長春組的第二回合比賽，完成36洞後大會將取成績排名前60的選手晉級後天(10/20)決賽。至於65歲以上的超級長春組明天也將登場，即將參與超級長春組賽事的賽事共同創辦人謝敏男在場邊觀察後表示，今年賽事難度較高，他預測最後一般長春組冠軍的總桿數大約會落在低於標準桿四桿或五桿。

明天的比賽第一組將從6:40開始開球，一般長春組領先的瓦拉川與呂文德將分別在8:20與8:10從第一洞出發；超級長春組則預計8:40起展開兩回合的比桿賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。