《數雲端》宏碁資訊辦AI研討會 拚明年底前後相關營收占1成

【時報記者莊丙農台北報導】宏碁資訊(6811)今天舉辦「AI生成未來：擴展Azure OpenAI無限可能，探索Copilot智慧共創」研討會，以Azure OpenAI發展進程與Copilot企業應用為主軸，分享在企業與公部門導入的AI應用的案例。總經理宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊在微軟支持下，在投入AI一年時間，已經逐步獲得成果，也進行多項專案，現在AI專案是被客戶追著跑，但還需要時間布建完成，預計2024年底到2025年初會較明顯看到成效，AI相關營收占比可以達到1成。

周幸蓉指出，Gen AI的到來正在重塑工作者的新思維，宏碁資訊與企業都需要一段適應期。然而，這是一個創新的機會，宏碁資訊將領先同業成為生成式AI的加速器，取得最佳Copilot的實踐經驗並與企業客戶一起探索這個激動人心的未來，讓生成式AI所帶來的數位轉型，不僅是在技術的翻轉，更能並從中發現企業永續的經營價值。

宏碁資訊今天也分享今年在AI領域的兩個成功案例，第一個是審計部，宏碁資訊協助審計部將累積幾10年的中央與地方海量且複雜的審計文件，包括各縣市，中央政府，及各項特別計畫等報告，包括文字，圖表等不同格式的數據，以微軟Azure OpenAI的技術進行數據貼標、清理、辨識，並建立訓練模型，完善內部KM知識管理，不僅加速簡化摘要整理，減輕審計員負擔，同時更能快速回應公務及民意機關的索求資訊。

周幸蓉補充指出，以往審計員事前必須找出歷年記錄，還要事後審核報告，一年只能做1件到1.5件，還要隨時面臨民意代表要求的審核資料，但利用生成式AI，審計員生產力大幅提升。宏碁資訊的生成式AI，也解決中文化及政府很多專有名詞的困難點，未來也可複製運用到政府其他單位。

另一個案例就是台新金控的智能服務，台新金資訊長孫一仕表示，Gen AI的個人化與效率展現，將會為台新在智能客戶服務提升到新的高度，我們與宏碁資訊深度合作，在探討民眾需要金融服務場域同時，必須確保其無縫連結和安全的使用情境，提供絕佳的用戶體驗。周幸蓉指出，銀行也遇到人才難招，宏碁資訊導入AI產品建立虛擬理專，解決人才慌及訓練不易的困境，也可以直接收到客戶第一線需求，更能打中課群。

周幸蓉表示，這一年來得到客戶很大的反饋，不論智慧金融、智慧政府、智慧製造、智慧醫療需求都很大，現在談的專案量達到雙位數，其中政府專案就5-8個在進行，但AI變現要時間，今年比重不會很高，陸續完成布建後，預計2024年底後開始在營收會顯現，希望一年營收占比達到10％的水準。她也指出，以往雲端的發展從2014年到2020年疫情才正式大爆發，雖然生成式IA也需要天時地利人和，但目前來看，企業相當積極洽談，跟以往雲端不太一樣，以往是找客戶，現在客戶自己找上門，宏碁資訊會持續扮演企業生成式AI加速器的角色。