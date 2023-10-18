百歲人瑞最愛呷草莓冰淇淋 張善政驚「這習慣」成養生祕方

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九九重陽節將至，桃園市政府統計全市百歲人瑞共373人，最高齡111歲，今年剛滿百歲者達137人。桃園市長張善政今赴觀音草漯，拜訪102歲的陳吳阿絨，致贈金鎖片、金戒指、獎牌與2萬元重陽禮金，表達祝福與敬意，2人更一起大吃陳吳阿絨最愛的知名冰淇淋，兒孫們也齊聚現場，共度溫馨時刻。

陳吳阿絨阿嬤個性開朗，年過百歲身體相當健康，還會到菜園種菜活動筋骨。長子陳忠雄分享，陳吳阿絨每晚8點睡、天亮就起床，長年維持規律生活，菜園種有高麗菜、南瓜、絲瓜等，都不灑農藥用心耕種，安定的生活培養出樂觀心情。

陳忠雄說，陳吳阿絨養育7名子女，目前與長女、長女婿、2名孫子及孫女同住，其餘子女輪流回家探望母親，共享天倫是她最快樂的時光，過年過節兒孫輩都會齊聚一堂，各個學有所成，多人獲國內外名校碩博士學位，已到第5代共超過50人，吃飯都要擺上5桌，十分熱鬧，陳吳阿絨飲食方面葷素不拘，最愛吃的甜品是哈根達斯草莓口味冰淇淋。

張善政今拜訪陳吳阿絨阿嬤，代表總統府與衛福部致贈金鎖片，同時也代表桃園市政府贈送金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金，表達對百歲人瑞的祝福與敬意。張善政表示，陳吳阿絨高齡102歲非常健康，特別在重陽節前來草漯探望她，相信多活動身體到菜園種菜是其養生祕方。

張善政提到，市府重視各項長者權益與福利，他上任後即調整重陽及三節禮金至2500元、長者健保補助等，長輩們也能憑敬老愛心卡至國民運動中心折抵費用，盼鼓勵長輩們多運動，保持身體健康。

社會局長陳寶民表示，桃園今年百歲人瑞共373人，最高齡111歲，今年甫滿百歲者達137人，截至9月底，桃園65歲以上人口達34萬2853人，持續成長中，面對高齡化社會，市府將持續發展多元性、在地性及便利性的老人福利措施，營造高齡友善社會。