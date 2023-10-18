移工仲介費過高 勞部將修法提高「連帶責任」

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高額仲介費用，造成來台移工承受額外債務，不得不走上非法途徑以賺取更多報酬。勞動部勞發署長蔡孟良18日表示，除修法加重裁罰，也將提高仲介「連帶責任」，不只停權，未來還須負擔收容、遣送等相關費用。

內政部統計，2019年底，失聯移工滯台人數為48,491人，2020年起受疫情影響，移工引進受限，市場供需之下，反而促進了「黑工市場」新增失聯移工人數急遽攀升。

對此，內政部今年推動「擴大預期停（居）留外來人口自行到案專案」，移工失聯狀況略有改善，但因國內缺工狀況尚屬嚴峻，截至8月底，失聯移工人數為84,339人。

失聯移工滯台累計8.4萬人，監察院報告盤點移工失聯原因，直指仲介費過高，迫使「移工轉黑工」，因來台工作資訊不透明，不依賴仲介就找不到雇主，但仲介費又過高，最終不得不逃跑成為黑工。

蔡孟良表示，勞動部在9／4已修法，建立「外國仲介公司引進移工失聯過高停權」機制，未來將再提高來源國外國仲介的「連帶責任」。

蔡孟良說，過去法規主要針對失聯移工裁罰，但仲介引進後就無任何責任，甚至查緝移工的收容、遣返等行政費用，也都以相關經費吸收，未來將讓外國仲介承擔，增加仲介的「連帶責任」。

另，勞動部也將加重非法仲介公司之處罰，蔡孟良表示，修法後罰款將增三倍，若仲介公司不法收取高額仲介費，一人最高可以罰150萬，另規劃由每案裁罰最高75萬元，改依涉案人數裁罰。