最新跨界新能源休旅降臨 NISSAN KICKS e-POWER震撼導入

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來自『技術的日產』的NISSAN e-POWER新能源休旅，以棒棒強打之姿接續進口！裕隆日產汽車今(10/18)隆重宣布，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市，採單一車規，建議售價104.9萬元，提供3單色：山嵐白、星夜藍、晨霧灰，以及3雙色：黑頂山嵐白、黑頂星夜藍、黑頂朝陽紅等6種車色選擇。今年年度配額700台。

NISSAN KICKS e-POWER 自10月2日開放線上預售以來，憑藉著獨家e-POWER「不用充電的電動車」科技魅力，帶來零里程焦慮的電動車駕馭體驗，透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km/L超節能油耗表現，更有優異的車室靜肅性，深受市場消費者青睞，預售兩周累積接單至今已突破250張。

為感謝台灣消費者對NISSAN KICKS e-POWER的支持與肯定，預售優惠好評延續再加碼，特別配合推出總價值超過10萬元的6大超值優惠好禮，自即日起至10月31日止，凡於NISSAN官網線上預訂(網址：https://service.nissan.com.tw/eshop/order/choose)，即可享有以下：好禮一「運動化套件限量升級」，於上述活動截止日前交車，即享有原廠運動化套件限量免費升級；好禮二「e-POWER 鋰電池專屬保固」提供鋰電池10年或20萬公里(以先到者為準)延長保固；好禮三「68無限延保」提供6大系統8年無限里程延長保固；好禮四「1萬元配件金」；好禮五「1萬元保修抵用券」；好禮六「優先試駕與交車權益」。NISSAN KICKS e-POWER 2023年度配額700台，額度有限意者值得及早下訂。

全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅 內裝，搭配極具前衛科技感鋼琴烤漆電子排檔桿，可透過三種駕駛模式享受輕快強勁的駕馭感受；配備真皮3D超體感紓壓座椅及真皮D-Shape皮質運動直覺方向盤，更增添整體內裝質感。圖／業者提供

NISSAN專注電驅技術75年，秉持「技術日產 智行未來」的品牌內涵，KICKS e-POWER搭載1.2L高效節能引擎，並使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，藉由燃油引擎發電，無需外部充電即可實現100%純電驅動的駕馭體驗。讓車主在保有一般用車習慣下擺脫里程焦慮，進階體驗電動車的駕駛感受，不受拘束自由暢玩生活每一刻。全新跨界新能源休旅KICKS e-POWER擁有以下四大特色:

【特色一】近似電動車的駕馭感受

NISSAN全新世代e-POWER智能發電系統自帶引擎發電機，取代外接充電需求，自主燃油造電即可享有100%純電驅動的駕馭感受。搭載高效節能引擎、電動馬達，與鋰電池模組，提供車主宛若純電車一般的強勁加速度與穩定動力輸出，但卻進一步省去里程焦慮的煩惱。

【特色二】勁感動能超強勁扭力

同電動車作動原理，e-POWER 車輛驅動完全透過電動馬達輸出，因此NISSAN KICKS e-POWER 擁有高達28.5kgm超強勁扭力。駕駛人腳踩油門踏板的瞬間，即可感受到迅速的加速力回饋。讓車主在一般市區或郊區都能輕鬆應付各種駕車情境。搭配車輛最小迴轉半徑5.1m與車重優勢(註6)，在每一次轉向中都能享有靈動滑順的駕駛感受。

【特色三】淨享超節能油耗

NISSAN KICKS e-POWER搭載新世代1.2L自然進氣引擎，有效降低引擎啟動頻率，提升純電行駛里程，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有平均22.0km/L超優異油耗表現，以及902公里超耐久行駛里程(註6)。高經濟性油耗表現，符合一級能源效率等級標準，大幅降低對燃油的需求。

【特色四】靜音工程座艙寧靜再升級

NISSAN KICKS e-POWER配備智慧引擎啟閉系統，可根據輪圈震動幅度判斷道路的顛簸程度，並自動開啟或關閉引擎以最小化引擎作動噪音。搭配全車靜音工程再升級，加大隔音棉等隔音素材的使用程度，有效降低車室外部噪音，提升整車駕駛寧靜度，打造安穩舒適的行車體驗。

承襲NISSAN KICKS既有的活力與鮮明外觀，KICKS e-POWER在細節的關注更為著重，除了有e-POWER專屬銘板展現NISSAN獨家e-POWER動力系統的優越外，配備全新e-POWER專屬17吋雙色切削式鋁合金鋁圈及Continental 馬牌輪胎，更能展現 e-POWER 強大動力輸出特性，並同時成就優異的燃油表現。

內裝則搭配極具前衛科技感的鋼琴烤漆電子排檔桿，可透過三種駕駛模式，讓消費者盡情享受輕快強勁的駕馭感受；配備真皮3D超體感紓壓座椅及真皮D-Shape皮質運動直覺方向盤，更增添整體內裝質感，搭配靜音升級車室空間，讓消費者駕馭體驗全面提升。入主時機很重要，即日起至10月31日止，只要在NISSAN官網線上預訂，即可享有以下：好禮一「運動化套件限量升級」，於上述活動期間內前交車，即享有原廠運動化套件限量免費升級；好禮二「e-POWER 鋰電池專屬保固」提供鋰電池10年或20萬公里(以先到者為準)延長保固；好禮三「68無限延保」提供6大系統8年無限里程延長保固；好禮四「1萬元配件金」；好禮五「1萬元保修抵用券」；好禮六「優先試駕與交車權益」，而且，還可優先安排交車！