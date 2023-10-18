失聯移工8.4萬人 林右昌：須源頭管理

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各行各業缺工，加上少子化嚴峻，移工來台將是長期趨勢，然隨之而來，移工失聯人數也逐年成長。內政部長林右昌坦言，移工失聯「查不勝查」，須從源頭管理，否則徒使查緝人員疲於奔命，抓也抓不完。

據統計，截至今年8月，移工在台總數74.5萬人，遠超過原住民族人口；其中，失聯移工人口高達8.4萬人，相當於每100名移工，就有11.3人失聯。

林右昌指出，勞動力會隨經濟規模而成長，這幾年台灣GDP的增長，使得對勞力需求攀升，因而產生缺工問題。為此，政府開放移工以因應需求，但，又因過去三年疫情滯留，使得移工人數和失聯人數攀高。

移工失聯逾8萬人，在過去10個月內增加了6,557人，而查緝專勤隊只有538人，對此，內政部次長吳容輝說，確實因人力不足致成效不彰，過去查緝到案平均每年2萬人左右，但同時失聯移工也增加超過2萬人，失聯移工人口以每年2,000～3,000人在成長。

據統計，失聯移工之中，有超過一半是製造業4.7萬人，其次是看護工2.9萬人，也占逾三分之一，而營造及農林漁牧等其他行業占近一成。

從來源國分析，以越南籍失聯5.3萬人最多，占比63.1％，印尼籍則失聯2.6萬人，占31％次之。勞發署長蔡孟良強烈懷疑，越南移工失聯率非常高，背後恐有不法集團操作。

為遏止集團性問題，蔡孟良說，勞動部今年9月已修法建立「國外仲介停權機制」，未來移工來台不到一個月就逃跑，或是逃跑人數超過法定比率，將裁處停權，讓該公司不得再引進移工，具實質的影響。

此外，也針對越南、印尼兩大移工來源國，蔡孟良說，已透過雙邊工作層級會議印尼溝通失聯率過高的問題，至於越南則受限當地政治生態因素，過往溝通成效不佳，仍持續爭取雙邊會談。