車住宅戶外用品展 凹豆車友收穫滿載

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疫情逐漸趨緩，戶外旅遊需求就應運而生，2023Taiwan Outdoor Show台灣戶外用品展在台北南港展覽館展出，全台規模最大的戶外用品展會，展出項目囊括各種風格露營、登山健行、水域活動、機能服飾與運動鞋類等，引領台灣戶外用品的新趨勢及楷模典範，更創造出無限的商機。

戶外用品展區其中有一個特別的亮點，就是凹豆車友總動員實體秀(Outdoor Show)，車住宅Homevanlife改裝四輛行動露營車駛進凹豆車友總動員的活動會場，打造以車為行動的家露營車正在快速崛起，展區引爆參觀人潮，更是絡繹不絕排隊體驗行動露營車的魅力，現代人想要擺脫生活工作上的壓力，更激發起人們有種想說走就走的戶外旅遊風潮，感受大自然迎面而來甦活的愉悅感。

「百大創造力的故事」、「百大台灣之光永續的故事」節目製作人GRACE表示: 恭逢2023Taiwan Outdoor Show台灣戶外用品展，節目外景組蒞臨展區捕捉現場實況，真是熱鬧滾滾! 在凹豆車友總動員活動會場展出的車住宅Homevanlife，透過節目專訪車住宅Homevanlife總經理張凱傑表示:第一次參加2023台灣戶外用品展就收穫滿滿，張凱傑總經理因為熱愛旅遊也結識許多志同道合的好朋友，在事業上感謝一路上貴人支持及客戶們信任下單，展區特別一提溫馨場面就是BNI大丰分會的夥伴們，熱情共襄盛舉到展區鼓舞士氣，夥伴們配合節目錄製並且引薦商務交流的機會，創造多贏的商業學習模式｡讓人看了就想開走行動式露營車，也想來一趟說就走的旅遊。車住宅Homevanlife洽詢專線(07)926-3130