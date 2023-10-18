公股事業球員打假球 莊翠雲：零容忍

針對台啤球員吳季穎遭爆涉嫌打假球，財政部長莊翠雲18日在立法院財政委員會回覆立委質詢時表示，若查明屬實將會處理，對公股事業球員打假球持「零容忍」態度。
台啤球團下午則發表聲明指出，吳季穎今年8月加入台啤籃球隊，球團於報載該員於前球隊涉及打假球一案不知情，因其行為違反球隊管理規範，球團已於第一時間停止其參加球隊任何相關活動。
台啤球團說，因造成國內籃壇及球隊負面影響，吳季穎已向球團自請離隊，獲准同意；本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，球團將永不錄用該員。
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針對台啤球員吳季穎遭爆涉嫌打假球，財政部長莊翠雲18日在立法院財政委員會回覆立委質詢時表示，若查明屬實將會處理，對公股事業球員打假球持「零容忍」態度。
台啤球團下午則發表聲明指出，吳季穎今年8月加入台啤籃球隊，球團於報載該員於前球隊涉及打假球一案不知情，因其行為違反球隊管理規範，球團已於第一時間停止其參加球隊任何相關活動。
台啤球團說，因造成國內籃壇及球隊負面影響，吳季穎已向球團自請離隊，獲准同意；本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，球團將永不錄用該員。
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