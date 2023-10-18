前往主要內容
工商時報LOGO

公股事業球員打假球 莊翠雲：零容忍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

針對台啤球員吳季穎遭爆涉嫌打假球，財政部長莊翠雲18日在立法院財政委員會回覆立委質詢時表示，若查明屬實將會處理，對公股事業球員打假球持「零容忍」態度。

台啤球團下午則發表聲明指出，吳季穎今年8月加入台啤籃球隊，球團於報載該員於前球隊涉及打假球一案不知情，因其行為違反球隊管理規範，球團已於第一時間停止其參加球隊任何相關活動。

台啤球團說，因造成國內籃壇及球隊負面影響，吳季穎已向球團自請離隊，獲准同意；本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，球團將永不錄用該員。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

  3. 勞保局發錢！本周這筆3.9萬元先入帳 10月還有13筆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。