長照機構 三管照護需要多元專業的介入

「伯伯，您現在因為身體的狀況，目前需要用鼻胃管來吃東西，這個只是暫時的，等您過一段時間後，一切都可以恢復正常了，不用太擔心，只是目前比較不方便而已……」醫師如此的說明並安撫著，這是在醫院裡、或長照機構內，每天都會看到的場景包括醫師、護理師及照護人員在病房內穿梭忙碌著，而這些工作需要多元專業的介入，才能解決長照的痛處及問題。

台灣長照醫學會成立至今，除了協助國家長照政策意見參與外，全國所處之醫師在專科上，也分別擔任各醫院或長照機構之院及或醫師，因此在此部份，對於因身體現況無論是處於日照中心、養護中心還是醫療機構的長照需求者，必然是一個時時需求關係及照護或稱之為照顧的對象。

由於受照顧者，因體況問題，可能須長期或短期藉由三管的介入，即鼻胃管、尿管或氣切管的長期或短期措施，這對於生活的改變往往一開始是最大的衝擊及抗拒，但如何在協助被照顧者的心裡抗拒感及生理的不適症，這都需要整個在醫療過程的說明中，降低阻抗的程度，便是一大課題，而這也是長照醫學會長期以來所關心的公共議題。

一、人口老化趨勢已不可逆

全球整體人口結構快速趨向高齡化或稱之為老化，已是文明國家中的常態。由於長期照顧需求人數不斷增加及人口生育下降及時代變遷中，家庭的照顧功能式微，使得子女照顧父母壓力日益加重，更進而產生社會問題與經濟問題，故時有所聞的人倫悲劇，即是因家庭經濟弱勢或個人的精神壓力下，所為的社會事件，因此如何建立完善的長照體制，已成為每一個國家的社會安全的議題。

參照行政院國家發展委員會推估，我國於2018年進入高齡社會，老年人口比率達14.5%(343.4 萬人)，2026 年邁入超高齡社會，老年人口比率將達20.6%(488.1 萬人)，2061 年，老年人口比率將續升高至38.9%(715.2 萬人)。而由於人口老化問題快速增長，慢性疾病與功能性障礙的盛行率將快速上升，相對的失能人口數，必然也將大幅增加，可預期在未來，長照需求與負擔，也將必然成為社會及國家沉重的負擔及社會問題。

二、三管不適症介入的生理及心裡負荷

由於因疾病所必須施行的短期或長期的鼻胃管、氣切管及尿管，皆是因屬身體以外的來外物裝置，而多數皆屬於短期且為暫時性之裝置，待原有之宿疾改善後，便會將其移除，畢竟其目的即為功能性支持的裝置，非為代理原有功能的醫療裝置，而三管裝置較為常見且多數皆屬高齡者之一部份功能減損或喪失，而為代替性以鼻胃管居多，此可由健保給付統計資料中，從101年至111年使用人數由192,746人至207,031人，其11年間，增加人數14,285人增加比率為0.69%，但使用人數在佔住院人數比率上平均佔10%，可見使用之頻率及目的，佔醫療過程中之功能及目的之重要性。

有鑑於因病況而必須施予的外用輔助裝，除了能改善生理的機能外，也有助於身體機制的平衡狀態，並遠到病程的控制，另外多數施予三管的病患，多數是因慢性病的遠因，造成近因的病程原因，如三高、洗腎或癌症等，故如何在降低或縮短因裝置時的不適症，而影響到病患的生理病程及心裡干擾抗拒，便成為醫師、護理、家屬及病患本人要共同面對的治療過程。

三、 醫療器材改善是否有助於病況的正向發展

這幾年來，醫療器材相關週邊產業發展快速，而我國的電子科技廠也紛紛跨足投入，如宏基、鴻海、台達電、宏達電、及智邦等等百大上市櫃公司，且在每年的相關醫療器材展，更是不斷推出相關支持性產品，更遑論生技製藥相關的開發與發表。

嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系副教授龔玉齡表示，由於長照除了是一個相對其它商業產業上成長的產業外，但真正了解且長期在這產業上著墨的企業實為少數，近十年投入的企業，多數是考量於產業的發展，進相投入，故其常有的週邊產品，常有研發性強、臨床上低及實用上不符合市場的現況，故常造成，進不了市場外，更常造成使用者或操作者的紛擾與困難，更有甚者為，學術上的運用性遭受排斥。

晉生慢性醫院院長許裕評醫師也認為，由於該院承接上游醫院下轉個案進行後續的照護，無論在輕、中或重症之病人，一入住都應該評估脫離三管的可能性並進行積極的訓練，以期能盡早脫離三管所造成的不適，進而提升病人的生活品質。不管是短期、中期或長期的管路需求，在面對三管的介入與插管的不適症狀，仍需要積極處理並加強與病人及家屬的溝通，透過醫病雙方對管路介入的認識與理解，在治療與照護上達成共識，以提供適切性的服務。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，醫療本是因生命有關的一門生命科學，不僅是須高度知識與專業外，更重要的是對於人文的關懷及對於需要醫療救治者的切身感，因為來作醫療教治者，在這醫療情境的過程中，除了希望得到可以理解的救治結果(即對於治療的合理期待。)外，更希望所有在醫療處置的過中程得到，最佳且最適的滿意過程，但這期待，不管那個國家都作不到，畢竟，只要需要被救治，即難以治愈，只有醫療上的最佳狀態。

另外，中國醫藥大學委託經營之台南市安南醫院許秉毅副院長 (腸胃肝膽科醫師)表示：臨床上，有許多中風和胃腸蠕動功能障礙的病人會有吞嚥困難之問題，需藉放置鼻胃管來解決灌食及營養問題。不過放置鼻胃管會影響病人的顏面美觀，而降低其自尊心以及與朋友接觸之意願，導致社交明顯減少。

目前市面上有「兩截式鼻胃管」之產品，可讓鼻胃管使用者維持良好灌食功能，並保持較佳之外觀。不過「兩截式鼻胃管」仍會裸露一段「L型之接管」在病人鼻孔之外，還是有醜化病人外觀之問題。近來，有「隱藏式鼻胃管」之發明，可將鼻胃管完全隱藏在病人的鼻孔之內，讓病人的外觀與常人十分相似，因此可以讓病人在外出及拍照時覺得自然，可安心出門社交及拍照。

台灣長照醫學會南部主任王冠斌表示，每次在面對協助住民在醫療救治、處置及協助的過程中及幾年來的媒體報導及立法要求，目前的醫病關係的確比以往更為改善，但這三年來，因為疫情、健保政策及就業環境等，讓從業人員除了離開外，願意投入的人更是讓醫界擔心，畢竟，人材不足，人力失衡及政策訂定，更需要整個國家及社會更多的支持及關注，才能讓需長照者，得到更多的資源照顧，因為接下來的那個人，一定是眼前您最愛的家人或所關心的人。