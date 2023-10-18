爭議條文全保留 最低工資草案完成初審

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走了六年，立法院社會福利及衛生環境委員會18日完成「最低工資法」草案初審，但包括最低工資定義、審議會委員組成、應參採與得參採指標、研究小組定位、行政院否決權等條文，朝野立委未有共識，行政院版草案共19條，僅通過9條，其餘保留送委員會協商。

立法院社會福利及衛生環境委員今天審查最低工資法草案，國民黨立委林為洲在會議一開始要求程序發言，指出上次詢答時並沒有行政院版本，因此要求先詢答再逐條討論，並質疑最低工資法是副總統賴清德上個月喊話，行政院才趕緊送案。現場委員發表意見後，由會議主席邱泰源裁示協商，最後為勞動部長許銘春進行立法說明，才進入逐條審議。

逐條審議後通過的條文，包括草案明定最低工資審議會負責審議最低工資，審議會委員任期為2年、採無給職，期滿得續聘；勞動部應於審議會會議結束後30日內，於勞動部網站公開會議資料及記錄；經行政院核定的最低工資，除審議會認有另定實施日期必要，並經行政院核定者外，自次年1月1日實施；最低工資法施行後第一次公告的最低工資數額，不得低於施行前最後一次依勞基法公告的最低工資數額。

但關於爭議條文幾乎全數被保留，例如最低工資審議會的委員組成，朝野立委對於勞、資及學者三方專家的無組成比例，以及勞動部是否應該加派一席代表等仍未有共識；相關「應」參採貨「得」參採指標也是意見分歧，有委員認為應設立最低樓地板，為防凍漲，更應明訂不得低於前1年基本工資；也有委員認為應該在條文中明訂算式以避免模糊空間；至於審議會通過的最低工資，行政院是否可以保有「否決權」，還有罰則，即便勞動部強調是比照現行勞基法規定，但現場朝野立委仍然無法達成共識。