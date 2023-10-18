士林電機參展 搶攻綠能產業商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

士林電機參加18日登場的台灣國際淨零永續展，首度展出太陽能儲能交直流保護開關、150KW電動車動力總成及充電樁漏電斷路器等產品，搶攻綠能產業商機。

士電機器事業部總經理程相智指出，士電這次參展，展出產品以電動車充電樁、二輪、三輪及四輪電動車動力總成、變壓器預防故障感知系統、太陽能光電變壓器及交直流高壓保護開關為主。士電是台灣首家開發出DC1500伏及AC800伏太陽能儲能交直流保護開關、也是第一家獲得經濟部能源局核可函的業者。

士電表示，士電開發出4KW～480KW電動車充電樁、充電樁漏電斷路器，四輪電動車130KW～150KW動力總成。各電動機車客戶陸續開發新車型，明年會陸續採用士電4KW～10KW電動機車動力總成。這次首度曝光的150KW四輪電動車動力總成，正在3.5噸電動物流車進行測試。士電也針對電動車充電樁開發漏電斷路器，可自動偵測電動車充電樁直流洩漏，目前台灣生產電動車充電樁廠商大都與士電談合作。

士電太陽能光電廠案場累積建置容量超過1GW，儲能系統案場接近20個，最大案場是泓德能源台南柳營204MW案場，目前完成建置4MW，在台灣太陽能及儲能案場市佔率超過60％。

士電上半年EPS從去年同期2.26元增加至2.66元；前三季合併營收243.51億元，年增6.95％，全面改寫同期新高。19日將參加證交所主辦法說會，說明營運現況及未來展望。