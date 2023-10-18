美巡名將贊德謝菲雷 本週出戰日本ZOZO錦標賽

世界排名第六位的贊德謝菲雷（Xander Schauffele），本週將連續第五年參加於日本舉行的ZOZO錦標賽。他希望能繼2021年在東京奧運奪下高爾夫金牌後，再次於日本這塊土地上奪冠。這位在日本有著強大家族做後盾的29歲球員，期待在Accordia Golf旗下的習志野鄉村俱樂部，挑戰高球生涯的第八頂美巡賽桂冠。

以下是贊德薛菲雷（Xander Schauffele）在其部落格感言:

我愛日本，也喜歡來這裡。這些年來我常來這裡，因為我的祖父母住在東京，我媽媽那邊的舅舅、阿姨和表兄弟姊妹也住在這裡。我去過很多地方，我一直很喜歡這裡的文化、人民和食物。這裡的人們非常自豪，他們有很多值得驕傲的地方，我非常敬重他們。這是一個非常特別的地方，我自己和全家人都非常喜歡它。我熱愛日本的一切，我總是很高興能回來。

你知道，當你打開行李箱時，你總是能聞到一種你來自於哪裡的味道。很久以前當我還是孩子時，每當我的祖父母來聖地牙哥看我們，我總能聞到那種來自日本的味道。我真的不知道該如何形容，但每次我來到這裡，我真的很欣賞這裡的文化以及人民的友善和尊重。我想我的感覺，也代表了參加本週ZOZO錦標賽的每個人。

你們很多人都知道，我出生在美國，是家裡唯一天生的美國人。我的父親史特凡（Stefan）有一半法國血統，一半德國血統，出生在斯圖加特（Stuttgart），我的哥哥尼可（Nico）也出生在斯圖加特。我的媽媽秉彝出生於台灣，兩歲起在日本長大。因此，我們在台灣和日本都有家人。我妻子瑪雅（Maya）的媽媽也是日本人。我是各種東西的混合體，我在成長階段有點受到日本文化的影響。所以，來到這裡與日本人交流讓我想起了媽媽的各種習慣，這很有趣。

我很高興本週能夠在 Accordia Golf習志野鄉村俱樂部，再次在日本球迷面前打球。日本的高爾夫球場通常更加緊湊、狹窄，而且每週的比賽場地狀況都更為自然。這就是日本的標準。如果你從未在這裡打過高爾夫球，他們喜歡一切都完美，而且他們確實做到了，這對我們的比賽來說非常好。

這座球場很困難，大概有五個四桿洞非常難打。如果你這週能夠在這幾個洞繳出接近平標準桿的成績，同時在其他的球洞拿出你應有的水準，你就能有很好的機會。果嶺坡度比我最初預期的還要陡，在我初次造訪的幾輪練習賽中，我甚至把球推出三、四個果嶺，那讓我有點驚訝。

我記得我第一次參加ZOZO錦標賽，是2019年老虎伍茲（Tiger Woods）奪冠那一年。前兩輪我與賈斯汀湯瑪斯（Justin Thomas）和羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）同組，我們在第一洞受到了熱烈歡迎。當我們走上球場時，梯台旁大概圍了5到10圈的觀眾，那真的很瘋狂！當司儀宣布我們的名字時，就像是，天啊，我們是在參加一場四大賽嗎？日本人熱愛高爾夫，他們非常支持、尊重且禮貌，這真是令人驚奇。我迫不及待地想看到他們再次站出來支持球員和錦標賽，因為本週我們的參賽陣容依舊十分堅強。

回來的感覺真好。在一個像是我第二故鄉的國家贏得另一場美巡賽冠軍，對我來說確實是一件大事。我已經有幸在2021年東京奧運贏得金牌，這是我職業生涯中的一大亮點。我將盡一切努力贏得ZOZO 錦標賽，這將非常特別，尤其我的家人都會來到現場。

這又會是我們計劃與許多家族成員共進豐盛晚餐的一週，很高興見到我的祖父母。你知道，我每年都會在我的行事曆記下這場比賽。如果我本週能夠奪冠，這對我的家人來說將是一個巨大的榮耀。我個人很喜歡在國外打球，遠離家鄉，因為我認為在美國以外的其他地方推廣這項運動是很棒的。我將盡力為我的祖父母、家人和粉絲呈現最好的演出。