2023九九重陽節 國寶集團黃金海岸球場邀請您一起來健走！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去年的九九重陽節，國寶集團在東華高爾夫球場首開台灣球場業界先例，舉辦了別開生面的「健走 18 洞，健康動一動」的重陽健走活動，獲得熱烈迴 響，當天湧入多達六百位民眾，漫步在綠草如茵的球道上，感受東華球場的迷人風光。今年五月，國寶集團又在旗下的黃金海岸球場舉辦「手牽手、來健 走」。這兩場大型球場健走活動讓許多從未踏進過高爾夫球場的民眾們紛紛讚道：高爾夫球場的草皮像地毯一樣，景色比公園還漂亮！

今年的九九重陽節（10 月 23 日），國寶集團將再次敞開黃金海岸球場的大門，封場舉辦健走活動，要將黃金海岸最自然的山海美景呈現給民眾，讓社會大眾能更認識高爾夫球，親自體驗高爾夫球場的魅力。就算不會打球，也能在挺拔的蒲葵、清涼的海風、以及無敵海景的陪伴下，度過健康且愉快的一天。

為響應公益及回饋社會理念，國寶集團持續舉辦關懷長者的公益活動，包括「健康補習班」與「高爾夫球場健走」等，都廣受大家的好評與喜愛。今年的九九重陽再次舉辦大型高爾夫球場健走活動。本次活動將於 10 月 23 日上午8:30到下午13:30 舉行，邀請您帶著長輩們一起走出戶外，凡60歲以上長輩皆

可免費報名參加，未滿60歲的民眾則酌收活動報名費500元。活動當日在台北車站提供遊覽車接駁服務。參加活動的所有與會者皆能獲得國寶客製化運動毛巾及活動餐券，活動當天也會在健走前、後邀請肌齊力專業團隊帶領民眾一起進行毛巾操暖身及收操運動；現場也召集許多攤商一同參與打造熱鬧市集，民眾可持餐券兌換或購買。

從生命事業起家的國寶集團，近年來積極投入休閒育樂產業，目前擁有東華、黃金海岸、東方之星三座高爾夫球場，是全台最大的高爾夫球場事業體；更成立國寶貝家族，積極推廣這項適合所有年齡層的迷人運動。而有鑑於國內飼養寵物的家庭越來越多，國寶集團也將黃金海岸球場規劃為寵物友善球場。本次活動也歡迎民眾攜帶家裡毛小孩一同來參加，一起徜徉在這片擁有廣闊草坪的寵物友善空間裡。

不管打不打高爾夫球，國寶集團都熱烈歡迎民眾一起來參與，來最優美的黃金海岸球場運動、踏青、賞美景。本活動名額有限，欲參加者請速上網報名，報名請連結:https://www.surveycake.com/s/eY6gm。