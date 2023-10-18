工具機公會會員大會 建請政府儘速洽簽FTA 協助業者爭取關稅優惠

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工具機暨零組件公會(以下簡稱TMBA) 於10月18日舉辦第6屆第2次會員大會及志工聯盟頒獎活動，國內各大公協會與學研單位代表與會，產官學研齊聚一堂，熱鬧非凡，與會貴賓包括行政院經貿辦公室楊珍妮副總談判代表、行政院公共工程委員會葉哲良副主任委員、經濟部林全能次長、國際貿易署李冠志副署長、內政部林福來司長、台中市政府黃國榮副市長、產業發展署郭肇中組長等皆親自出席致意。

工具機公會理事長陳伯佳致詞指出，首先感謝經濟部王美花部長長期關注產業動態並積極協助解決產業問題，是非常認真的政務官。同時感謝今年王部長帶領經濟部相關部會首長為產業擘畫疫後振興方案，提供疫後產業振興的數位化與低碳化升級轉型計畫資源，並對經濟部採納公會建言協助國內業者穩定工業電價表示謝意。另外，建請政府儘速洽簽FTA、加入CPTPP，協助業者爭取關稅優惠，另外，由於台灣與中國往來頻繁的洽公活動與參展需求，呼籲政府適時放寬中國大陸商務人士來台申請。

這是陳伯佳就任工具機公會理事長後主持的首場會員大會，逐一說明工具機公會現有的7個專委會專業分工，在全體理監事的支持下，以智庫委員會為核心，依工具機產業白皮書發展方向為指引，在技術研發、市場拓銷、產學合作、節能減碳、供應鏈管理及社會公益等都有不錯的成果展現。

技術委員會推動產業規範迄今，超過200家國內業者響應，產出多項設計規範與品質規範並開始於業界應用，後續將鎖定綠色工具機技術、智慧零組件、國產關鍵零組件應用等課題。而產學委員會則長期關注人才養成，積極爭取政府跨部會資源並推動iPAS產業人才能力鑑定，務實解決產業人才問題與落實產業人才職能培育。

今年E (環境保護)委員會與產業發展署、全國工業總會合作辦理多場碳盤查課程並建置國內第1條工具機減碳供應鏈，同時宣誓TMBA將推動工具機「產業類別規則」(PCR)，協助工具機暨零組件業者訂出碳足跡係數，加速完成產業碳盤查。

今年2月S (企業社會責任)委員會號召會員廠商捐助資金及物資予土耳其震災，TMBA成為國內第一個響應政府賑災的產業公協會。此外，更以公會名義成立志工聯盟投入淨山與扶助弱勢活動。而G (公司治理)委員會聚焦供應鏈管理，協助會員廠商逐步建立數位化供應鏈管理能力，進而提升工具機產業供應鏈韌性。

由於TMBA 2024年3月首次在台北南港獨力辦理「台灣國際工具機展」(TMTS 2024)，產業推廣委員會規劃以10項展覽元素結合數位化會展技術，展現數位轉型與綠色轉型，串連完整工具機產業生態系，形塑工具機永續新未來，並強調TMTS 2024將提供參展商及參觀者前所未有的創新參展體驗。