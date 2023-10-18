交部審查「桃園捷運棕線」綜合規劃 有條件通過

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交通部今（18）日審查「桃園捷運棕線」綜合規劃，評估路線具北北桃捷運系統整合效益，有條件通過。路線自桃園市桃園區中正路復興路口，至新莊迴龍地區，全長約11.38公里（地下段6.1公里，高架段5.28公里）將設7座車站，總經費456.49億元。

交通部召開捷運審查委員會第60次會議，審查有條件通過「桃園捷運棕線」可行性研究修正報告及綜合規劃報告。

交通部表示，「桃園捷運棕線」於可行性研究階段，採用輕軌系統，到了綜合規劃階段，改變系統型式為「中運量系統」，本次審查委員會主要針對其經費增加責任歸屬，以及中央與地方經費分擔等議題進行討論。

審查委員會認為，「桃園捷運棕線」具北北桃捷運系統整合效益，於新北市境內端點站（BRH07）將與台北捷運新蘆線迴龍站及施工中的萬大線第二期端點站（LG21）交會轉乘，三個捷運計畫可以連結，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，串聯大台北與桃園地區生活圈。

此外，桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出2018年核定可行性研究階段目標年預估數。

另外，就技術層面而言，「桃園捷運棕線」將與綠線共用機廠及整合維修資源，部分高架路段縱坡由6％降為5.3％，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，克服捷運與市區狹窄道路爭地，有效降低桃園市區交通衝擊。

此外，台鐵鶯歌至桃園段運能利用將達飽和，「桃園捷運棕線」將分擔台鐵短途旅客（桃園火車站至新莊），使台鐵服務更多中長途旅客。交通部表示，委員會一致認為「桃園捷運棕線」系統型式確有必要性及合理性，獲共識審查有條件通過。

交通部指出，「桃園捷運棕線」因系統型式變更，涉及經費增加、責任歸屬及經費分擔等，仍須予以釐清。

後續由桃市府修正報告書，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將循程序陳報行政院審議。

交通部說明，「桃園捷運棕線」可行性研究於2018年5月1日奉行政院核定，路線自桃園市桃園區中正路復興路口，至新莊迴龍地區，全長約11.38公里（地下段6.1公里，高架段5.28公里），設7座車站，總經費由195.58億元調整為456.49億元。