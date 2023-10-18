水管工程影響 高雄10／31起多區停水33小時

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高雄的民眾請注意，台灣自來水公司南區工程處辦理「溪埔及大泉伏流水管徑2200mm原水管銜接工程」，預計於10月31日上午8時起至11月1日下午5時起停水41萬戶，降壓影響5萬戶，影響供水時間總計33小時，請民眾提前儲水備用。

台水公司七區處表示，這次是配合停抽高屏溪3200mm原水管線影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，全區停水包含彌陀、梓官區、橋頭、楠梓、阿蓮、大社、仁武、林園區等行政區。其中，林園區全區停水至11月1日0時。

部分區域停水的區域是岡山區：石潭、福興。左營區：光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝。鼓山區：雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生。鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

以及大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮里（沿海路以東、工業用除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里。

至於降壓區域為岡山區全區，石潭、福興區除外。鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。