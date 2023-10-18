北市降雨「時間短、雨勢大」 蔣萬安拍板5年65億治水預算

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因極端氣候影響，台北市近年來時常因為午後雷陣雨產生積水情況。根據北市水利處統計，近15年來超過目前排水容量78.8毫米的暴雨次數達62件、88.8毫米35件、逾100毫米20件、130毫米以上3件。對此市長蔣萬安於本周市政會議拍板，將針對中山、士林、圓山、百齡4個集水分區施作治水工程，預計在2028年前動用約65億預算，將北市現有每小時78.8毫米排水量提升至88.8毫米。

水利處長陳郭正表示，近年來因為極端氣候影響，台北市的降水狀況從原本的「時間長、雨勢小」漸漸變為「時間短、雨勢大」的強降雨模式，近年來在午後雷陣雨後也時常發生積水事件。而據統計，近15年來降雨量超過每小時78.8毫米的次數為62次；超過88.8毫米的次數為35次。

陳郭正直言，若將台北市現階段每小時78.8毫米排水量提升至88.8毫米，將能有效減少近半數的積水事件。因此水利處針對近年來較容易積水的區域分為四大區，分別為中山、士林、圓山及百齡等4大集水區。

陳郭正近一步說明，中山部分則會花費5.3億經費，擴建26.8cms的抽水機組；並且在敦化北路地下40公尺處，增設與捷運路線同樣大小的地下貯流管，預估能滯留38420平方公尺的水量。士林集水區則是會於士林官邸北側興建滯洪池，預計花費4.6億預算，2023年底開工、2025年完工；另將在捷運北環段動工時，於中正路文林路口增設排水箱涵。

圓山部分，除了擴建原有的大龍抽水站，花費4.5億元增設16cms的抽水機外，也將於承德路地下20公尺處增設貯流管，預估經費為15億元；百齡地區則是將興建百齡抽水站，抽水量為62cms，預計耗費16億預算，2024年底開工、2026年完工。

陳郭正直言，各項工程預計於2028年前完工，希望藉此將北市現有每小時78.8毫米排水量提升至88.8毫米，未來也會積極向中央爭取相關預算的支持。

國民黨台北市議員詹為元表示，因應極端氣候影響，時雨量超過100mm的豪大雨已屢見不鮮，過去對都會的要求是排水量78.8，現在看起來似乎不太夠。詹直言，尤其敦化北路155巷一帶，幾乎每逢大雨就淹水，這次北市府針對痛點增加貯留管，相信能讓地方日後免受淹水之苦。

民進黨議員林延鳳則認為，蔣市府先嗆中央「前瞻預算不給治水經費」，現在卻又選擇較貴的方案要中央買單，並不是負責任的態度。林延鳳也直言，其中士林官邸北側滯洪池今年已是第二度流標，更大規模的「2條地下貯留管」工程會否面臨同樣命運，水利處應更加妥善規畫。