林保署台東分署徵3人在森林工作 月薪上看46k

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為執行山林巡護及自然保育工作，林業保育署台東分署2024年預計招募山林守護生力軍，正取名額3位森林護管員，備取至多6位，自10月16日起至11月16日止受理通訊報名，依考核結果可逐年晉級，月薪最高可達46K。

台東分署表示，本次招考森林護管員3名(內含原住民保障名額1名)，月薪自3萬1130元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼；工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等。

甄試資格須年滿18歲，不限性別，惟屆滿65歲人員不予進用，學歷須高級中等以上學校畢業，具森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者；另具有原住民族身分並持有證明文件者，高級中等以上學校畢業不限就讀科系，或國民中等學校畢業，最近5年具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗亦可報考。

招募之森林護管員須通過2階段甄試，第1階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包(男生於12分內、女生13分30秒)完成1500公尺，第2階段為筆試及口試，今年度甄試地點位於宜蘭，預訂於12月16、17日舉行，欲報名之民眾請於10月16日起至11月16日止至台東分署官網(https：／／ taitung.forest.gov.tw)事求人專區下載簡章，相關問題可洽林業保育署台東分署人事室089-324121轉115。