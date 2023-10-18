流感疫苗被卡關？疾管署公布4廠牌接種率 高端不是墊底

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公費流感疫苗開打才2周，卻傳出接種情況卡關，由於部分縣市禁止高端進校園，高端疫苗因此集中到醫院，導致部分民眾寧可不打，醫院端因此出現庫存，無法再向疾管署叫貨。疾管署今天表示，目前已配送401萬劑流感疫苗至各縣市，接種率約56％，各廠牌差異不大，高端大約48％，略高於賽諾菲的47％。

疾管署統計，公費流感疫苗於今年10月2日起開打，截至10月18日止已使用約226.3萬餘劑，相較於去年同期212.6萬劑，接種進度增加約13.6萬劑。疾管署副署長曾淑慧表示，往年公費流感疫苗多在開打前幾周打氣最好，今年亦呈現如此趨勢，雖然今年國慶連假較去年長，故連假接種量較低，但整體接種進度並無緩慢情事。

今年度公費流感疫苗共有4種廠牌，國光占50％、賽諾菲占27.5％、台灣東洋占12.4％、高端占10.1％，疾管署按各廠牌採購數量比例配送至地方衛生局，再由地方衛生局分配至轄區合約院所。疾管署表示，全國4000多家合約院所獲得的疫苗廠牌，衛生局皆適當分配，並無民眾想挑選廠牌而無疫苗可打的情形。

曾淑慧表示，截至10月17日，疾管署已配送401.5萬劑流感疫苗至各地方政府，已接種226.3萬劑，接種率約56％；各廠牌接種率差不多，依高低排序為國光60％、東洋59％、高端48％、賽諾菲47％。

疾管署呼籲，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市之流感疫苗不論廠牌在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。目前流感疫情仍持續，接種疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種。