科法斯：亞太經濟活動仍疲軟 企業面臨高融資風險

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亞太地區外部需求低迷，科法斯表示，由於亞太地區出口和工業活動依然疲軟，由於外部需求低迷，亞太地區14個主要市場第三季度出口整體下滑，其中技術出口尤為明顯。

依科法斯數據顯示，在亞太地區各國中，雖然出口導向型經濟體韌性下滑，但有內需市場支撐國家的PMI相對強勁，其中印度表現最優，其次是印尼及緬甸，PMI都在50以上，此外，大陸製造業PMI從4月以來，各月PMI都在49.2~51震盪，整體排名第四。

亞洲金融環境緊張，近期之內恐難以緩解。科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良（Bernard AW）表示，根據亞洲金融環境指數，9月的前三周亞洲金融環境繼續緊縮，雖然大多數地區央行由於通膨力道和經濟放緩而暫停升息，但是因為歐洲央行和美國聯準會延續緊縮策略，導致外部融資成本增加。亞太企業正面臨高融資風險，亞洲利率緊縮週期正在接近峰值。然而，在利率達峰之後，是否會大舉放寬貨幣政策仍未可知，美國聯準會下一步舉措則備受關注。

經濟成長下行風險較大的國家如大陸和越南紛紛下調利率外，歐韋良說，但印尼央行9月仍決定保持利率不變，以穩定印尼盧比，因成熟國家通膨未好轉，亞洲新興經濟體的央行都決定延後放鬆貨幣政策。美國聯準會9月發佈的預測顯示，歐洲央行在年底前將再度升息；而澳洲央行也因擔憂通膨加劇可能升息；菲律賓央行展現鷹派態度也考慮「恢復緊縮」。

歐韋良表示，由上述情況看，亞洲企業正面臨高融資風險，美國聯準會計畫明年僅將利率小幅下調0.5％，此更限制了亞洲央行的調整空間。因此，利率水準仍將顯著高於疫情前水準，對企業信貸造成壓力。