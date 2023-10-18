2024 Taishin Women Run開放報名 台新銀邀眾女力香香起跑

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邁入疫後新生活，台新共邀全台認真的女性，再度齊聚一同香香起跑！台新銀行連續七年冠名贊助「台新女子路跑」（Taishin Women Run），今（18）日宣布2024年賽事正式開放報名，路跑活動將於2024年3月24日及4月14日於台中、台北兩地接力登場，此次特別首度移師至台中舉辦，讓更多女性朋友能親身體驗台新帶來的「女力」限定盛會。

本屆報名特別新增「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金2萬元，鼓勵女孩們熱情邀約家人或好閨密們組團參加，相互激勵，一同創造香香的美好回憶。台新支持所有認真美麗的女性，自信奔向嶄新未來，努力讓所有美好事物永續。

「台新女子路跑」為全台規模最大的女子路跑，在亞洲更是IWRL（國際女子路跑聯盟）三大馬之一，每年皆吸引上萬女性跑者參與。2024年賽事有兩場，其中，台中場將於2024年3月24日率先登場，名額限定5,000名，台北場則於明2024年4月14日舉行，名額限量12,000名。台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，鼓勵全台女性一同站上賽道，彼此相會，透過揮汗、挑戰自我，展現出各自獨特的自信美麗。

台新銀表示，台新一直是最關心女性的銀行，1995年推出台灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡以來，長期深耕女性運動，更為台新員工開設路跑訓練營，落實「運動創造健康人生」的價值，2023年起更攜手台新人壽與台新證券，一同支持「台新女子路跑」賽事。

台新長期扶持台灣運動發展並加入力挺女性的精神，積極支持台灣女子高爾夫球選手曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、黃亭瑄、陳之敏，以及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等，在國際上發光發熱。台新始終扮演體育人才及女力運動的堅強後盾，連三年榮獲教育部體育署頒發運動企業認證獎，2022年並榮獲運動推手金質獎。

台新銀也祭出超值優惠，力邀女性朋友們一同報名，即日起至2024年2月8日止，刷「台新玫瑰Giving卡」報名2024台新女子路跑台北場半馬組、台中場10公里組，享報名費8折優惠（台北場限量300名、台中場限量100名）；於節假日購票再享最高3％現金回饋。台新信用卡全卡友不限新舊戶報名台北場10公里組、3公里組，以及台中場3.5公里組，則享有報名費9折優惠（限量600名）。