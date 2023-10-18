Ten thousand coffee攜樂洋地產行銷 插旗文心OLIVE開台中首店

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賞屋還能喝到精品咖啡！名列紐約必喝的七大咖啡館－韓系精品咖啡品牌Ten thousand coffee，日前在台北微風南山刮起一股咖啡風潮！Ten thousand coffee為布局台中都會區，今（18）日宣布將與樂洋地產行銷攜手、以「咖啡城市概念店」進駐松竹路與山西路口、廣達800多坪的「豐邑文心O'LIVE接待中心」，打造北屯區精品咖啡新地標，預期將掀起新一波Ten thousand coffee狂熱！

房地產行銷進入高度競爭的時代，樂洋地產行銷團隊包括樂洋地產、樂于創藝、樂馥實業，是一股房地產代銷的新勢力，擅於縱向、橫向跨界整合，為強強聯手的卓越團隊。

樂洋地產總經理陳正文表示，文心O'LIVE意謂著All In Life、All Living Better，「我們思考以800多坪的空間尺度，來形塑文心O'LIVE的接待格局，將售後服務的時間軸提前」。買精品等級的建築，應該提早享受高質感的生活，除了品嚐紐約時尚精品咖啡，也能在接待中心親臨體驗各類高端、生活品味的課程。「這次的整合是台中的創舉，是Ten thousand coffee台中首發，也象徵樂洋地產布局台中、深耕台中的企圖心！」

陳正文說，預計12月正式進場的「文心O'LIVE」，基地面積680坪，坐落於台中市北屯區四期重劃區的精華角地，規劃30層擎天地標建築，猶如一顆崇天橄欖大樹，矗立於文心大道，同時緊鄰文心崇德商圈，文心國小第一排，距離捷運文心崇德站僅200米，絕佳核心地段無可取代。由於該區開發較早、土地稀缺，學區生活機能全然成熟，區域內有文心國小、普霖斯頓國小、崇德國中、華盛頓幼稚園、衛道中學、馬禮遜美國學校等明星學區。

文心O'LIVE由綠建築教父劉偉彥建築師操刀，不受單一建築主義、建築風格所框架，是充滿無限想像空間，堪稱史詩級的建築作品。建築是承載生活記憶的容器，好的建築可以住一輩子，因此需要有足夠的空間尺度。

陳正文表示，文心O'LIVE總戶數162戶＋8戶店面，總銷金額約70億元，本案規劃從3房2衛格局起跳，坪數為36-54坪、三至四房，空間規劃上有十足的巧思。雖然規劃一層六戶，卻是各別一層三戶的感覺，30層綠色宜居代表建築，錯層宜居陽台搭配充滿四季驚艷的垂直綠化，居住在文心O'LIVE，春夏秋冬都將展現出不同的綠意風情。