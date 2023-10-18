HAPPY GO點數巨樂部 月月抽日本雙人奢華之旅

迎接年底百貨周年慶大檔，串聯遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO成立「點數巨樂部」，攜手集團內的百貨餐飲飯店，共同打造驚喜兌點之旅。即日起打開HAPPY GO App加入點數巨樂部會員，就能參加開幕酬賓「星星相遇」月月抽，有機會贏得頂級奢華「星宇航空Ｘ星野集團北海道滑雪度假村之旅」等行程，還有「周周點數樂透」，每周以最低HAPPY GO點數10點，就可將尊榮體驗的數萬元獎項帶走；另有「周二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮，帶動卡友周慶多多消費累點賺驚喜。 HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，迎接年底百貨最大檔周年慶，HAPPY GO以扮演遠東集團旗下各百貨最佳買氣助攻手為目標，配合各百貨周慶檔期推出「點點成金」活動，開放全卡友兌換遠東百貨和遠東SOGO的電子紅利券，還加碼高消費和新客的點數回饋，HAPPY GO Pay也同步推出周年慶首四日點數10倍贈等回饋。今年特別打造全新HAPPY GO點數巨樂部，精選台灣人出國首選日本經典行程，給予尊爵回饋。同時發揮遠東集團綜效，規劃「周周點數樂透」專區，以零碎點數就能買樂透，獎項集聚集團百貨、餐飲、飯店特色的尊爵體驗，鼓勵會員周慶期間盡情消費累點，發揮最高價值。 HAPPY GO即日起至12月31日，推出三重優惠活動，首先下載開啟HAPPY GO App加入點數巨樂部會員，可獲由旅遊電商平台KKday客製打造的旅日豪華雙人旅行抽獎資格，包含「星宇航空與星野集團北海道五天四夜高端滑雪之旅」、「大阪星宇航空經典賞楓五日遊」，還有「浪漫雪景迪士尼40周年機加酒5日遊」，月月抽旅日雙人機加酒行程驚喜回饋卡友。 除月月抽獎外，HAPPY GO App每周推出「周周點數樂透」專區，以HAPPY GO 10至30點不等的小額點數，點選對應獎項可兌換樂透抽獎券，包含「台北遠東香格里拉美食美景雙人同饗＆頂樓池畔跨年煙火派對」、「遠東百貨及遠東SOGO百貨萬元即享券」、「Asia 49亞洲料理及酒廊新北耶誕城雙人饗宴」、「Samsonite BEAMIX前開式指紋辨識行李箱」、「威秀MUCROWN頂級奢華電影院私人包廂頭等艙，及飯店級私廚體驗」、「光影魔幻馬戲團小巨蛋跨年場」等10樣大獎。 而最受歡迎的HAPPY GO App「周二會員日」，年底前也將祭出限量好禮，可使用相當於半價的點數，甚至更優惠的比例兌換愛買、寶雅、誠品生活、全家、迪卡儂、乾杯集團、點水樓等電子即享券。 HAPPY GO並推出「點點成金」助攻，HAPPY GO App「點數兌換」專區可兌換電子紅利券，包含遠百推出200點兌「100元電子紅利券」，及11月1日起至11月8日SOGO忠孝館、復興館及敦化館300點兌「200元周年慶電子購物金」。HAPPY GO App再加碼祭出消費滿5000元加贈100點及新客贈50點優惠。 卡友在周慶期間至全台遠百、SOGO百貨、遠東巨城購物中心、SOGO plus線上購物消費，使用指定六大銀行信用卡首四日享點數10倍優惠，單筆滿6000元贈600點，高消費金額最高再加贈3500點；綁定遠東商銀信用卡於遠百、SOGO、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心消費，分期最高再獲200點，最高享4300點回饋，再加碼祭出星展銀行（適用符合資格之原花旗信用卡）單筆滿2萬元可獲得200點，及凱基銀行單筆滿1萬2000元贈300點。