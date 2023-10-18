來台南找「青春夢」 台南藝術節10／21澎湃登場

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來台南，做一場青春夢！2023台南藝術節將於10月21日至12月3日登場，今年以「青春夢」為主題，以籌備辦桌料理為概念出發，結合年輕創作者、歷史詮釋、與跨國合作的脈絡，規畫戲劇、舞蹈、音樂劇、兒童劇等超過60場次展演節目，保障能讓台南市民、全國民眾在台南，找到自己的青春夢之旅。

為迎接2024年「台南400」盛事，今年藝術節特邀甫榮獲2023德國「歌德獎章」殊榮的耿一偉擔任策展人，耿一偉感謝台南給他很多自由揮灑，更盛讚台南歷史宏觀，沒有一個城市如台南一樣，台南是台灣歷史的起點，有其獨特的存在。他強調，將這次策展比喻為辦桌，期望讓藝術與在地文化深刻結合，打造一場令人難以忘懷的藝術盛會。

他說，今年展演節目多元精彩，藝術猶如魔法，能讓城市變得更有活力，他有信心今年的台南藝術節，保證讓人難忘。他也提到，「青春夢」作為藝術節主題，不僅是策展核心概念，更是一種修辭，藉由回顧台南過去400年歷史，從城市歷史的角度思考台灣的自我認同。

文化局指出，台南藝術節將於本周）盛大開幕，開幕當天，邀請台南在地擅長「青少年劇場」的「影響‧新劇場」劇團，於台南文化中心帶來《HELLO HALO! 食飽未》演出；此外也積極鼓勵年輕人參與策展，於吳園公會堂展出《想像博物館-臺灣手搖杯 400 年史》特展，藉由台南一中與台北中山女高年輕學子攜手策畫，讓年輕人以自己的視角詮釋歷史。

另外，九天民俗技藝團將於歸仁文化中心演出《夜鼓天聲》，台灣街頭藝術文化發展協會在鹽水永成戲院周邊帶來《台南街頭生死鬥》。此次也端出兩道不可或缺的大菜，一道是由台南在地團隊秀琴歌劇團帶來的《鳳凰變》；另一個道則是由比利時劇團Ontroerend Goed帶來《我們不就正在邁向新時代》。

值得一提的是，台南藝術節也注重城市交流，邀請來自新竹的艸雨田舞蹈劇場到台南演出，台南在地團隊「雞屎藤舞蹈劇場」將赴新竹演出，實現城市演出的互動和永續性。