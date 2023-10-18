海外台商「碳焦慮」壓力山大 商研院ESG課程躍上國際

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「碳焦慮，身處海外台商會比國內企業更焦慮。」碳中和科技聯盟協會會長許智豪點出海外台商面對碳中和要求的無助與焦慮。許智豪觀察，在海外的台商，要等一位碳中和解決方案的顧問，至少要等九個月以上，很多台商為因應客戶要求，病急亂投醫，漂綠或被詐騙情況時有所聞。

基於上述情況，商業發展研究院(CDRI)今（18）日與碳中和科技聯盟協會、艾法諾國際股份有限公司共同簽署「合作備忘錄(MOU)」，未來將ESG相關知識引入東南亞台商。三方未來合作範圍與項目包括：1. 共同規劃ESG國際證照課程（內容包括永續領袖、碳盤查、碳足跡、能源管理及CBAM歐盟碳邊境調整機制等）、2. 海外當地廠商有關ESG相關諮詢服務、3. 共同推動產業技術交流、4. 共同推動ESG(Environmental, Social, Governance)具體行動、5. 舉辦實務座談會、就業博覽會及其他活動或競賽、6. 相關專業知識之諮詢、研究與訓練、7. 相關研發能量及產業資源交流等相關議題之推動進行全方位合作。

商研院董事長許添財說明，為落實ESG永續治理，商研院自去(2022)年宣示啟動『ESG永續推動元年』，推動自身的減碳藍圖。同時，結合國內外機構合作資源，為中小企業提供「服務業ESG解決方案」服務。此外，更於今年8月宣布開放一站式、一條龍服務《企業碳盤查DIY服務平台》，透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化，以省錢省事的方式進行淨零轉型的基本功—碳盤查。本次三方的合作將以院內推動ESG永續轉型方法，協助東南亞臺商合作事業快速精準發展。

許智豪分享，中美貿易戰對企業最高增加關稅25%，但是，未來碳稅將更恐怖，可能增加高達200%的成本。碳中和科技聯盟成員最早是針對排華事件協助海外台商因應投資國法規及醫療服務，但自去年開始，發現許多會員因為碳權需求而被騙，於是在越南胡志明成立聯盟，希望藉由六大領域的業者共同協助台商因應ESG要求。

王建彬院長於開場致詞時表示，商研院去年宣示「服務業ESG解決方案」一條龍服務，於北中南相繼開出ESG國際證照班，另與各大專院校進行產學合作，受到市場廣大迴響。本次與碳中和科技聯盟協會、艾法諾國際股份有限公司攜手合作，將我們的課程擴展至海外，特別選擇東南亞作為我們的目的地。我們深信，這次合作不僅能夠將商研院的專業能量帶到東南亞，也為臺商企業注入新的活力與競爭力。我們的目標是讓學員在完成課程後，能夠回到公司，將所學知識實際導入，發揮最大效益。ESG不僅僅是一個理念，更是未來企業的發展趨勢，透過我們的專業培訓，持續提升社會責任感及環保意識，為企業提供強而有力的支援，同時也能創造更大的核心價值。王建彬院長也深信這次合作不僅能夠將商研院的專業能量帶到東南亞，也為臺商企業注入新的活力與競爭力。

現場由商研院(CDRI)董事長許添財、碳中和科技聯盟協會會長許智豪，以及艾法諾國際股份有限公司總經理倪孔光共同簽署，並由僑委會僑商處游凱全副處長、胡志明市台灣商會袁濟凡會長一同進行見證，未來三方將就促進臺灣ESG相關領域先進與海外在地廠商交流進行一系列的相關課程合作。