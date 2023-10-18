亞東科大與新北高工攜手共好 創新／藝展現美學與務實致用精神

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亞東科技大學通識教育中心、材料織品服裝系應新北市立新北高工邀請，假該校圖書館舉辦「創新/藝」成果展，展期自10月16日至10月30日止，展出內容包括繪繡、攝影、文字美學創作、英文繪本，以及數位印花、針織品等，充分展現亞東科大的創新教學特色與務實致用精神。

亞東科大通識教育中心多年來屢獲教育部計畫，透過計畫嘗試與專業系所跨域合作，以翻轉單一領域之課程設計與教學型態，促進教師多元跨域整合能力，以及創新教學實踐能力，更以多元的課程及活動設計，引導學生體會人文價值與生命美學，並培育學生的閱讀書寫、溝通表達能力，在強調務實致用的科技大學中形成重要特色。

材料織品服裝系因應遠東集團以紡織起家所需人才為基礎，逐步推進為以織品開發、纖維/高分子及織品服飾設計等，兼具跨產業技術及創新設計等應用知能培育產業重點人才，加上「機能時尚紡織品類產線基地」建構有針織品產線、紡織品數位印花產線及機能服飾產線，提供實作場域強化學生職場競爭力。

亞東科大黃茂全校長致詞時特別強調：亞東科大創校55周年，向以辦學嚴謹著稱，無論在校園環境營造、設備更新、師資延聘、課程規劃、研究發展，以及提升教學品質等各方面成效卓著，但在少子化的浪潮下亦深感招生機，所幸經全校師生的共同努力，今年招收的新生，包括來自越南、印尼等國的外籍學生，註冊率達近九成。

未來在遠東集團徐旭東董事長及董事會的支持下，將繼續充實硬體設備，營造優質校園以利教學，且本於大學社會責任，十分樂意與新北高工共享資源，無論是協同教學、專題講座、專題指導、國際交流等，或是師生到校參訪體驗，期待更密切交流與合作，為兩校發展再創新頁。

新北高工林清南校長則表示：新北高工為新北市指標型技術型高中，在務實致用的理念下，積極培育學生的學科理論與技能，因此在各項技能競賽中屢創佳績，例如在全國高級中等學校專題實作及創意競賽電機與電子群-專題組榮獲第一名；第53屆全國技能競賽榮獲6面金牌、6面銀牌、3面銅牌；第47屆國際技能競賽第二階段國手選拔賽青年組有11位同學入圍；第2屆亞洲技能競賽青少年組國手2位正取、2位備取。

但新北高工亦以「擁抱生命」為教育宗旨，重視生命教育與人文關懷，結合「高職優質化」等專案辦理多元藝文展覽，透過師生各項藝文研習及活動，建置生活美學校園。此次再與亞東科大合作舉辦展覽，既能相互激盪，共享資源，深化美學的涵養，也能提供學生跨域學習的機會，幫助學生生涯探索，展現兩校攜手共好的意義。

亞東科大自遠東集團創辦人徐有庠先生創校以來，重視學生的理論學習與實作能力，兼顧人文素養與社會關懷，積極為臺灣社會培育產業發展所需的專業人才，天下文化特輯錄亞東科技大學十七位校友實踐自我的精采人生，出版《樸實的精采：17個成就夢想的故事》一書，見證亞東以「誠、勤、樸、慎、創新」培育專業人才的辦學精神。黃茂全校長特別致贈該書給林清南校長及新北高工圖書館，期望兩校共同為技職教育與人才培育攜手努力，成就更多的年輕夢想。