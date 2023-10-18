文策院攜手32業者坎城國際影視節設臺灣館 銷售國際版權

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球重要影視市場展「坎城國際影視節展」（MIPCOM）16至19日於法國坎城登場，來自逾90國、上萬名專業人士參與。文策院為協助臺灣影視產業連結國際市場，攜手32位電視業者設立實體臺灣館，展出80部臺灣潛力影視作品，向全球市場展示臺灣的文化內容軟實力。

文策院表示，為了促進臺灣影視作品與國際影視內容市場接軌，近年深化與國際影展市場展的合作，並佈局以劇集、節目為重點的展會，如坎城國際影視節展、法國里爾SERIES MANIA 劇集展等，搭建臺灣劇集節目與國際市場交流的舞台。

今年臺灣館的參展影視作品類型多元，電視劇集包括《華燈初上》監製林心如領軍金獎團隊打造的家庭成長新作《有生之年》，本劇由吳慷仁、楊貴媚等實力派演員主演，一上線即登Netflix臺灣地區收看冠軍。動畫長片則有2023臺中國際動畫影展開幕片《妖怪森林》，為臺灣原創3D動畫電影。

在紀實節目方面，有呈現臺灣高山美景及登山家生命故事的紀實節目《群山之島與不去會死的他們》；兒童節目則有入選2021法國安錫國際動畫影展的《今天誰代課？》等。也有電視電影《WOMEN 我們不知道的事》及綜藝節目《可可樹下的奇幻小店》等。

還有「坎城青少年兒童節目展」，是全球最大兒童青少年內容資料庫及版權採購展會。文策院也提供展證，鼓勵製作臺灣兒少節目的業者洽商交易、參與交流。