搶攻紅酒千億商機 大潤發年度法國葡萄酒節登場

據外部統計，台灣人一年喝的酒可達千億元商機，而葡萄酒每年的銷售量更超過2100萬瓶。看準需求，大潤發量販年年舉辦紅酒季活動，獨家引進超過300款的美酒，並祭出優惠折扣。 大潤發10月20日至11月23日將舉辦「法國葡萄酒節」，葡萄酒消費滿1000元，除有精美的滿額好禮，還可參與抽獎且無次數限制，各店門市也將持續舉辦VIP試飲會，邀請酒莊莊主到店巡禮與民眾同樂，試飲會當日葡萄酒消費滿5000元，可獲得1000元葡萄酒抵用券。 大潤發表示，享受葡萄酒不一定要花大錢，大潤發年年與各大酒莊莊主聯繫、90%的酒款品項皆為獨家引進販售，每年秋季葡萄酒盛會，亦會再多引進200款的新品，業績比較平日檔期有20%的成長，而今年疫情大解封，年底聚會活動增加，購買酒的需求勢必大增，此次則多引進300款新品，整體酒數超過600款，讓葡萄酒也能成為日常享受，預估今年的業績上看30%成長。 每年大潤發皆舉辦紅酒季試飲活動，今年從10月22日起開跑的「法國葡萄酒節」活動，每周五六日將安排各店舉辦VIP試飲，10月20日（五）在台北中崙店、新竹忠孝店、10月21日台中忠明店、10月28日（六）台北內湖店、新竹湳雅店等5家門市，除邀請6位選品的品酒師現場分享外，也特別邀請超過10位的莊主，來台與民眾互動。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！