前往主要內容
工商時報LOGO

塗鴉藝術《高度警戒》卡通化混合個人叛逆語彙

  • 中時即時 李怡芸
日本塗鴉藝術家Aruta Soup筆下的繃帶兔子反映所處時代的複雜和混亂。（紅野畫廊提供／李怡芸台北傳真）
日本塗鴉藝術家Aruta Soup筆下的繃帶兔子反映所處時代的複雜和混亂。（紅野畫廊提供／李怡芸台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本知名的塗鴉藝術家Aruta Soup，今秋在台帶來個展《高度警戒》，呈現溫柔與反叛並存的視覺演繹。在很多地方，塗鴉都是轟炸的、不合法的，而Aruta Soup則因為在倫敦生活的經驗，被班克斯和塗鴉文化感動，自己投入塗鴉藝術後，希望以平衡的姿態表達對社會的感受。

紅野畫廊推出的Aruta Soup個展《高度警戒》為觀者呈現溫柔與反叛並存的視覺演繹。Aruta Soup從卡通化、街頭塗鴉元素及批判意識的繪畫方式著手，他的畫下常出現包著繃帶的兔子，反映身處複雜、混亂和暴力世界，而身上的繃帶暗示著「受傷」與「保護」的雙重功能。

Aruta Soup先後於中央聖馬丁、坎伯韋爾藝術學院歷練了求學創作的生涯，在英國居旅的8年時間，使他有機會貼近倫敦的街角、牆面及社區的塗鴉視覺文化，嚴謹製圖或快閃書寫不同圖像。他的街頭塗鴉作品也還能在倫敦、巴黎、柏林等地找得到，但他也指出倫敦的合法塗鴉牆很多，但日本沒有塗鴉文化，只能違法創作，儘管如此，他仍選擇回到日本，以較合法溫和的姿態，繼續對體制與現狀抒發自己的想法。

Aruta Soup畫筆下的藍色兔子ZERO，宛如置身於自我抽離與漂流的情境，隱喻個體在社會裡的若即若離，也彷彿是Aruta Soup的內在獨白，在公共領域和私密空間的衝突中，尋求一種自我平衡的姿態。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

  3. 勞保局發錢！本周這筆3.9萬元先入帳 10月還有13筆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。