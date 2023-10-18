海瑞溫斯頓晶華店重新開幕 50億珠寶閃耀生輝

有「鑽石之王」之美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）為慶祝來台20年，重新裝潢來台首店晶華酒店專門店，是繼紐約第五大道旗艦店之後，全球第二家融入全新設計概念的形象店，為了慶祝新店開幕，海瑞溫斯頓在店內展出要價逾50億的珠寶，其中不乏超大克拉數的稀世寶石，以及全球獨一無二的珠寶作品，嬌寵台灣VIP。 融入全新設計概念的海瑞溫斯頓晶華酒店專門店，外觀採用溫潤質感的義大利黃色石灰洞石，感覺更加明亮溫暖，環形花環設計的黑金色系雙開門，予人愉悅溫馨之感，內裝也以淺灰和灰褐色系為主，一進門就可見到標誌性黑白相間的星芒地板、祖母綠鑽石切割的八角形珠寶展示櫃，搭配挑高的水晶吊燈、古銅雕花的典雅黑色烤漆傢俱，充滿奢華隱密的宅邸氣派。 為慶祝新店開幕，總部特別從全球各店徵調45件最具代表性的頂級珠寶來台，其中不乏難得一見的稀世美鑽與珍稀寶石，其中包括一對各近40克拉的大克拉無燒藍寶石耳環、各重10.88克拉的鑽石與黃鑽項鍊、逾20克拉大克拉的無浸油祖母綠戒指，以及市面上幾近絕跡、賣一顆少一顆的喀什米爾藍寶石 (Kashmir Sapphire)戒指，由於十分罕見稀有，品牌甚至不提供照片，也不讓媒體拍照，讓這些稀世珍寶更添幾分神秘感。 除了大克拉寶石，海瑞溫斯頓也展出多件獨一無二的珠寶作品，其中一款紅寶石鑽石項鍊，項鍊中心以一顆5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石為主石，並在18顆總重約5.71克拉、36顆總重約104.36克拉紅寶石的圍繞之下，勾勒豐富層次的奢華樣貌，氣勢磅礡。 另一件海瑞溫斯頓Lariat鑽石項鍊，採用品牌最引以為傲的鑲嵌工藝與華麗無暇的鑽石，展現層次分明的流暢垂墜感，就像劃過夜空的流星般閃耀，鑽石總重約92克拉。 融入經典Cluster錦簇鑲嵌設計的Secret Cluster鑽石手鍊，採用圓形、水滴型與馬眼型等各種鑽石，閃耀極致光芒，如雕塑般簇鑲手鐲背後隱藏的神秘祖母綠寶石。