蓮霧園蓋黑網催早花已過時？ 高雄農改場教1招省工又降成本

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屏東沿海一帶為省工調節蓮霧產期，農友一般都會在8月催花前培養一批新葉，再蓋黑網抑制營養生長以減少醣類消耗、進行催早花，但實際上，蓋網費力又耗工，為此，高雄農改場18日表示，蓮霧高醣栽培法才能讓產期調節開早花得心應手。

高雄農改場長戴順發說明，沿海產區土壤較黏稠，蓮霧的營養生長不會太強，在催花前只培養一次梢的植株，葉片不夠茂密，所以常需利用蓋黑網來抑制再抽梢，減少醣類的過度消耗，以幫助開花，但在7至9月的催花植株覆蓋黑網期間，常會遇到颱風危害。

戴順發說，農友為避免黑網摩擦枝葉、破壞開花的芽點，都會先卸下黑網，待颱風過後再蓋回去，但此頻繁卸網又覆網的工作，常令人感到不堪負荷，不過若蓮霧植株利用中壯年葉齡的葉片先製造醣類，提高植株醣類含量後，酌量更新培養一次梢就蓋網，在同樣能達到開早花的前提下，也許蓋網的日數得以縮短，也可減少颱風警報前後，惱人的卸網又覆網工作，對農友是一大福音。

戴順發說，只要植體醣類含量提高，其外表徵狀呈現葉托肥大、葉基重疊等現象時，就代表已接近可開花的條件，蓋黑網的日數，就可彈性調整。

高雄農改場研究人員說，基於提高醣類累積的概念，在清明前後至梅雨期，剪除容易遮蔽下層葉片的直立枝，讓樹冠內的中壯齡葉片充分行光合作用，累積醣類，6至7月間再施以輕剪，適量培養一次梢後進行蓋網。

研究人員進一步指出，在不同日期進行分段催花，如8月上、中旬前蓋網期30天，8月下旬以後，蓋網期則可縮短至3周內，而開花同樣能達到經濟栽培的數量，不僅可省工還能降低成本。