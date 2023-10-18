Ai4u推出革命性數據庫生成技術 無需編程全靠對話

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人工智慧（AI）和自然語言處理（NLP）領域的前沿新創企業Ai4u，日前宣布推出一項具有革命性意義的在線數據庫生成技術，Ai4u的自然語言生成資料庫平台於今（18）日正式提供基本功能免費測試申請。此一創新方法顛覆傳統與費時費力數據庫建構方式，轉而採用創新「程式生成，對話就成」方法。預計此技術將節省約80％的人力和時間，為數據庫管理帶來嶄新的可能性。

Ai4u睿智互動發言人Iris Liao表示，未來將不須通宵寫程式或無止息的編碼。使用Ai4u則可通過自然對話界面來創建和管理雲端數據庫，無須學習任何複雜程式語言。

Ai4u睿智互動以用戶為中心的價值取向而自豪，強調NLP和AI技術，將大型語言模型和AI技術應用推向一個新的高度，讓即使沒有學習過任何程式語言的民眾皆能輕鬆掌握。公司對用戶的承諾「程式（雲端數據庫）生成，透過對話就完成。強調可減少學習成本、節省時間和提供更快服務承諾。

發言人補充道：「我們的目標是使數據庫的創建和管理對一般眾用戶更加便利和直觀，同時保持高效率，因此提供更全面的解決方案，可依個人需求量身訂製，提供無與倫比的便利性。」

Ai4u睿智互動一直致力於提供自然語言對話和雲端數據庫生成，成為產業領先改變者。其創新解決方案已能提供領先技術、簡化流程，並提高生產力，真正將AI算力和AI能力交到用戶手中。

歡迎有興趣用戶直接上網註冊登入，成為第一批享受「程式生成、對話就成」AI新服務的早期受益者。詳情可查詢網址： https://www.ai4u.technology/